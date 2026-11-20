En la tarde-noche de este viernes se ha vivido un ambientazo en los aledaños del Sánchez-Pizjuán, donde una multitudinaria concentración de aficionados ha recibido al autobús del equipo cuando ha acudido al estadio a ejercitarse por última vez antes del Sevilla - Betis

La afición del Sevilla FC 'ha marcado el primer gol' para El Gran Derbi de este sábado ante el Real Betis. Es lo que se suele decir ante despliegues tan multitudinarios y ruidosos como los que ha protagonizado un enfervorecido sevillismo en la tarde de este viernes en las inmediaciones del Ramón Sánchez-Pizjuán. El equipo ha realizado una suave sesión vespertina y una masa de hinchas estaba esperando la llegada del autobús para arengarles y poner a tope el depósito de la motivación.

Masiva presencia de aficionados del Sevilla para jalear al autobús del equipo

Como ha podido comprobar en primera persona la cámara de Juan José Ponce para ESTADIO Deportivo, miles de sevillistas se han dado cita frente al mosaico del estadio, abarrotando los dos extremos de la calle Sevilla Fútbol Club -vallada por la policía para poder dejar paso a los futbolistas-, el vestíbulo inferior del Nervión Plaza e incluso la terraza superior del centro comercial.

El ambiente ha sido espectacular. El Grupo Biris Norte ha vuelto a canalizar la convocatoria para coordinar la llegada de hinchas, que se retrasó una media hora sobre el horario previsto de las 19:00 horas debido a que el equipo no hizo acto de aparición hasta cerca de las 20:00 horas. Antes de que apareciese el autobús y se disparasen los decibelios, se han lanzado botes de humo rojo y alguna que otra bengala; han ondeado banderas de todo tipo y los presentes se han desgañitado con cánticos.

Muchos de ellos, como suele ser habitual antes de una cita cainita, han sido con palabras ofensivas hacia el eterno rival. No han faltado las pancartas con el escudo del Betis tachado que en su día les costó un partido de sanción a Isaac Romero, Juanlu Sánchez y José Ángel Carmona por celebrar un triunfo en un derbi mostrándola en el campo.

Aficionados del Sevilla lanzan botes de humo rojo y lucen pancartas con el escudo del Betis tachado. / Juanjo Ponce

Kike Salas e Isaac Romero, megáfono en mano

En lo poco que ha durado la concentración, en torno a una hora y media, la afición del Sevilla FC ha hecho notar su presencia con creces. Como colofón, antes de despedir a los jugadores con el clásico "Échale huevos, Sevilla, échale huevos", Kike Salas ha ejercido de portavoz y ha agarrado un megáfono para improvisar un pequeño discurso con el que ha expresado su gratitud al tiempo que ha encendido aún más las ganas de derbi que se palpan en Nervión.

Aficionados del Sevilla lanzan botes de humo rojo y lucen pancartas con el escudo del Betis tachado. / Juanjo Ponce

"Gente, el de mañana es un partido muy especial para todos nosotros, ¡eh! Por el escudo, por nosotros, por todos vosotros, por la afición que estáis siempre ahí, por nuestros compañeros que no pueden estar... Mañana vamos a salir a dejarlo todo en el campo. Y sabemos que ustedes van a estar ahí".

"Sabemos que en cada acción que vayamos a muerte, vais a estar ahí alentándonos, tanto en los momentos buenos como en los difíciles, que ahí es donde se ven a las mejores aficiones. ¡Vamos mi Sevilla!", ha gritado antes de ser aclamado con gritos de "Kike Salas, Kike Salas". Aunque el jaleo impedía escucharle bien, el también canterano Isaac Romero quiso dedicar también palabras de aliento a su gente. La comunión perfecta: una espectacular conjura colectiva de la afición al equipo y viceversa.