El actor, sevillista desde niño y criado en el barrio de Pío XII, pide unidad alrededor del equipo, reclama experiencia para afrontar el momento del club y pide a la afición jugar su papel en el derbi

Paco Tous no necesita ponerse una camiseta para demostrar lo que siente por el Sevilla FC. Lo lleva dentro desde que era un niño y jugaba al fútbol en las calles del barrio sevillano de Pío XII, en un entorno donde, como él mismo recuerda, la mayoría de sus amigos eran sevillistas.

Hace unos años, su intervención en el programa 'El Cubo', del Sevilla FC, tuvo mucho de declaración de amor al club, pero también de reflexión. Tous no esquivó el por entonces momento delicado que vivía la entidad y consideraba que el equipo necesitaba futbolistas con carácter y recorrido para salir adelante. "Estamos en una situación especial, muy especial, en la que se necesita gente con experiencia, gente que quiera la camiseta, que sepa apretar los dientes", aseguraba entonces.

Para el actor, ahora es momento de cerrar filas y evitar que el ruido externo termine afectando al trabajo del grupo. "El público tiene que decir en el campo lo que tenga que decir. Y eso es así, no más. Pero alrededor, el club ahora mismo con el banquillo, yo pienso, no tendría que haber ruido. Todos a una y darlo absolutamente todo, absolutamente todo", defendió durante la entrevista.

No es una postura que nazca de la distancia. Paco Tous creció respirando sevillismo. Nació en la Macarena y pasó buena parte de su infancia en Pío XII, donde el fútbol ocupaba buena parte de las horas de juego. Incluso recuerda con especial cariño a algunos de sus referentes de aquella época, como Paco Gallego y Curro San José. También evocó a Biri Biri, al que llegó a ver jugar y al que recuerda como un futbolista que despertaba admiración entre los niños del barrio.

Paco Tous, en el programa 'El Cubo' del Sevilla FC / SFC

Su sentimiento sevillista viene de lejos y no entiende de fronteras. De hecho, recordó el revuelo que provocó cuando, durante el descanso de un Atlético de Madrid-FC Barcelona, expresó públicamente su deseo de ver al conjunto nervionense en una final. "Quiero al Sevilla Fútbol Club en la final", dijo entonces, consciente de que aquella frase le iba a traer comentarios. No se arrepiente: sigue queriendo lo mejor para su equipo.

Y, en la antesala de un nuevo derbi, no está de más recordar un mensaje directo que el intérprete lanzó a los sevillistas, apelando al espíritu de uno de los lemas más reconocibles del himno. "Yo quiero decirle una cosa a los sevillistas: que hasta la muerte, ¿vale? Como dice el himno, hasta la muerte. Que no, ahora no, ahora hay que salir al campo a levantar esta gente. Hoy tenemos que ser jugadores nosotros, ¿vale?". Una llamada a la unión para una cita en la que el sevillismo siempre juega su propio partido.