Luis García Plaza ha citado a 24 futbolistas para el duelo de este sábado ante el Real Betis en el Sánchez-Pizjuán y destaca la presencia del enrachado extremo catalán, que es el futbolista más en forma del Sevilla Atlético

El Sevilla FC se ha ejercitado en doble sesión a lo largo de este viernes, el día de la previa de El Gran Derbi. El conjunto nervionense recibirá al Real Betis en la tarde de este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán para librar un duelo cainita correspondiente a la jornada 13 en LaLiga EA Sports. Muy a su pesar, la convocatoria de Luis García Plaza contiene muchas novedades, entre las ausencias forzosas tras las malas noticias de los últimos días y la ilusionante presencia de canteranos.

Marc Scuri, Tamiou Miguel y Toscano﻿: los nuevos canteranos de García Plaza

En el apartado de novedades agradables destacan el enrachado Marc Scuri (21 años)﻿, extremo derecho que se ha convertido en la gran revelación del Sevilla Atlético con los cuatro goles que ha anotado en las tres últimas citas del filial y refuerza el puesto que más dudas genera a García Plaza; el polivalente Tamiou Miguel Kpebane (20 años)﻿, que puede ocupar las dos posiciones de banda diestra; y el guardameta Carlos Toscano (18 años), con ficha del Juvenil y que entra esta vez como tercer portero en lugar de Loren Luchino o Rafa Romero.

Regresa Peque, llega Suazo y entran todos los tocados

Además, la convocatoria de Luis García Plaza para el Sevilla FC - Real Betis de este sábado también deja la buena noticia del regreso de Peque Fernández, que ha tardado menos de dos semanas en dejar atrás su dolencia muscular y ha aprovechado el parón para acelerar, reintegrándose en el grupo con muy buenas sensaciones.

También han llegado sin problemas Gabriel Suazo, que sólo ha tenido un entranamiento tras jugar con Chile, el resto de los jugadores internacionales que se marcharon con sus selecciones y otros que han estado entre algodones durante el parón, caso de Youssouf Fofana, Isaac Romero, Rubén Vargas o Chidera Ejuke﻿.

Las cuatro bajas por lesión del Sevilla FC para El Gran Derbi

La cruz de la moneda la ponen José Ángel Carmona y Alfon González﻿, quienes han pasado por el quirófano en estos últimos días de sendas lesiones de gravedad que le obligan a perderse el resto de la temporada. El defensor sufrió una fractura de tibia y peroné en la primera sesión de esta semana y el extremo se rompió el ligamento cruzado de una rodilla a finales de la pasada.

Luis García Plaza da una charla técnica a los jugadores del Sevilla en el último entrenamiento antes del derbi contra el Betis. / Sevilla FC

Sigue de baja médica Marcao Teixeira, camino de los dos meses con su enésimo problema en el recto anterior, y Miguel Sierra, aún recuperándose de su operación en el hombro. No hay ninguna ausencia por decisión técnica, ya que Fábio Cardoso ha entrado en la citación; pero se cae un habitual como Nico Guillén, que ha estado toda la semana con la selección española sub 19.

La lista con los 24 futbolistas del Sevilla FC convocados para recibir al Real Betis

Así las cosas, la lista al completo con los convocados del Sevilla FC para el derbi la forman los porteros Odysseas Vlachodimos, Fran González y Carlos Toscano; los defensas Juan Iglesias, Tamiou Miguel, Andrés Castrín, Arouna Sangante, Kike Salas, Fábio Cardoso, Gabriel Suazo y Julio Díaz; los centrocampistas Lucien Agoumé, Youssouf Fofana, Giorgi Kochorashvili y Jon Guridi﻿; y los atacantes Rubén Vargas, Chidera Ejuke, Félix Correia, Peque Fernández, Marc Scuri, Isaac Romero, Lucas Stassin y Robbie Ure.