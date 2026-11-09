La alternativa para la banda derecha del Sevilla está en casa

El Sevilla FC necesita encontrar una solución en su banda derecha tras la lesión de Miguel Sierra. Ni Ejuke ni Vargas han cuajado cuando García Plaza les dio la oportunidad. Ahora, en este parón, despunta un gran jugador en la cantera del Sevilla: Marc Scuri

El Sevilla FC necesita urgentemente recuperar a un jugador de gran nivel o en buena dinámica para la banda derecha. Desde la lesión de Miguel Sierra, esa posición se ha quedado huérfana, y es que la calidad del equipo a nivel ofensivo ha disminuido considerablemente. Desde que Miguel Sierra no está disponible, el Sevilla FC solo ha ganado ante Osasuna en liga y frente al Sporting de Hortaleza en Copa del Rey. Que el nivel del Sevilla FC haya bajado desde la lesión del canterano no es una ciencia cierta, pero seguramente tenga mucho que ver, ya que ningún jugador de la plantilla se encuentra cómodo en esa posición.

Ni Rubén Vargas ni Ejuke solucionan los problemas del Sevilla FC

La realidad es que ni Ejuke ni Vargas se encuentran cómodos en esa banda derecha huérfana del Sevilla FC en estas alturas de temporada. El propio Luis García Plaza ya ha comentado que ninguno se siente cómodo jugando ahí, pero alguien tiene que hacerlo. El extremo nigeriano ha dejado ver que necesita más compromiso en defensa y que es más peligroso como revulsivo saliendo del banquillo que partiendo como titular. En cambio, Rubén Vargas, que ha sido normalmente la apuesta del técnico madrileño en estos partidos para el once titular, no está a su mejor nivel. De hecho, ha sido la diana de muchas críticas tras fallar el penaltien el empate a cero ante el Alavés. Y es que el suizo lleva más de un año sin anotar en liga con la camiseta del Sevilla. Unos números muy pobres que muestran la más que evidente bajada de nivel del jugador helvético.

Ahora, es Luis García Plaza quien está sufriendo y comiéndose la cabeza para ver cómo soluciona el problema que tiene en la banda derecha. Dos jugadores que no están en su mejor nivel y la lesión de un canterano que no pensabas echar de menos, simplemente por eso, por ser canterano, pero que ha demostrado ser lo más potable de un inicio de liga positivo en el Sevilla. Pero la solución al problema puede volver a estar en la cantera.

Buenas noticias desde la cantera del Sevilla FC

Marc Scuri, jugador del Sevilla Atlético, está firmando unos números muy positivos con el filial del Sevilla FC. En sus últimos 3 partidos ha anotado 4 goles, destacando la actuación este fin de semana ante el Linares, donde anotó un doblete en el empate del equipo de Diego Galiano. El extremo catalán llegó este verano procedente de Mollerussa y a sus 21 años es la sensación del equipo de la carretera de Utrera. Y no es una utopía pensar en que pueda ver la oportunidad del primer equipo cerca.

El momento oportuno

García Plaza no se casa con nadie y además ya ha dejado claro que no le tiembla el pulso con los canteranos. Si los tiene que poner, los va a poner. Y ahora, con el parón de selecciones, varias ausencias y más días para preparar El Gran Derbi, probar al chaval de la cantera puede ser una opción muy realista en los entrenamientos y palpar cuáles son sus sensaciones a este nivel. Pues Marc Scuri juega en 2ª RFEF; el salto de nivel es notable, pero el Sevilla necesita con urgencia una solución para la banda derecha y Marc Scuri se presenta como una alternativa más que real.