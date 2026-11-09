Rubén Vargas y el don de la inoportunidad: el extremo del Sevilla causa baja en el inicio de la concentración de Suiza

El frágil atacante, que volvía a su selección después de perderse la convocatoria de septiembre por lesión, ha sido la ausencia más destacada pero no la única en el primer día de trabajo de los helvéticos, que también han perdido a Granit Xhaka y a Miro Muheim de cara a estos dos compromisos en la UEFA Nations League

Rubén Vargas no ha tenido un fin de semana tranquilo, ni mucho menos. El futbolista del Sevilla FC estaría el sábado dándole vueltas al lanzamiento de penalti que asumió en el minuto 32 del encuentro del viernes frente al Deportivo Alavés y que fue detenido por Sivera, que logró conservar el marcador de 0-0 hasta el pitido final. Tampoco ha debido de ser muy confortable el domingo. Y no sólo porque en el momento del cambio por Chidera Ejuke en el 63' tuvo que soportar los pitos del Ramón Sánchez-Pizjuán, sino porque también la federación de fútbol de Suiza ha comunicado este lunes que la del extremo nervionense ha sido la ausencia más destacada en el inicio de la concentración del combinado helvético.

A finales de la pasada 25/26, Vargas sufrió una lesión muscular que le apartó de los dos últimos meses de competición en LaLiga EA Sports, con el Sevilla FC luchando de manera apurada por la permanencia y con Luis García Plaza supliendo al destituido Matías Almeyda. A pesar de ello, fue convocado por Murat Yakin para participar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Tuvo una participación destacada, con dos goles y una asistencia en el histórico camino hacia los cuartos de final; pero se cayó de la primera convocatoria de la 26/27 por culpa de una enésima dolencia física que le mantuvo apartado en el conjunto nervionense hasta la jornada 9.

Suiza anuncia que Rubén Vargas tardará unos días en incorporarse a la concentración para la Nations League

Tras participar en los cinco últimos choques, aunque sólo ha sido titular ante el AD Sporting de Hortaleza (Copa del Rey) y en el último ante el Deportivo Alavés (LaLiga), Suiza le ha recuperado para este segundo parón; pero no se ha podido incorporar este lunes para iniciar la concentración para los partidos de la UEFA Nations League ante Eslovenia y Escocia. El motivo es una inoportuna gastroenteritis que le ha dejado fuera de combate y que le convierten, de momento, en baja indefinida. "Vargas se incorporará al equipo en cuanto se recupere", ha añadido la federación helvética.

Asimismo, Miro Muheim (futbolista del Hamburgo alemán) también ha causado baja, aunque en su caso se debe a unos problemas musculares que le sitúan como ausencia definitiva en la relación de nombres citados por el seleccionador Murat Yakin. Otro de los que no podrá estar con Suiza en estos dos últimos compromisos será el capitán Granit Xhaka (Sunderland) por culpa de una dolencia muscular.

Ante esta situación, Yakin, que comenzará los entrenamientos esta misma tarde en el Berit Sitterstadion de St. Gallen, ha convocado como recambios a Roggerio Nyakossi, del Oud-Heverlee Leuven, y a Isaac Schmidt, del Young Boys. Suiza deberá luchar por amarrar el liderato del Grupo B en pos de regresar a la Liga A de la Liga de Naciones. Con esa intención, visitará a Eslovenia el viernes 13 de noviembre (20:45 horas) y recibirá a la Escocia de Robbie Ure el lunes día 16 (20:45 horas).