El atípico plan del Betis para preparar El Gran Derbi ante el Sevilla durante el parón de selecciones

El equipo vuelve al trabajo en la mañana del martes y volverá a trabajar el miércoles en horario matinal, antes de recuperar el duelo aplazado en la Copa del Rey y encarar ya la recta final antes del Sevilla - Betis del día 21-N. Lo hará sin sus nueve internacionales y sin el lesionado Cucho Hernández

El Real Betis venció por 0-2 al Elche CF en un alocado encuentro en el que pescó tres valiosos puntos para irse al segundo parón en LaLiga EA Sports sintiéndose más fuerte en su defensa por la cuarta plaza, que da acceso a la UEFA Champions League. Tras el duelo en el Martínez Valero, correspondiente a la jornada 12 en Primera división, Manuel Pellegrini ha concedido descanso a sus futbolistas sólo para la jornada de este lunes; ya que la plantilla tendrá que volver al trabajo en la mañana de este martes para arrancar un atípico plan para preparar El Gran Derbi que le enfrentará al Sevilla FC en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán el sábado 21 de noviembre; ya después de este segundo parón de selecciones de la temporada 2026/2027.

Hasta el viernes está prohibido hablar del derbi en el Betis

El técnico del conjunto bético dirigirá la primera sesión de la semana a partir de las 10:30 horas de este martes en la Ciudad Deportiva Luis del Sol, donde el plantel volverá a ejercitarse en la primera de las dos sesiones previas al duelo ante el modesto CDA Navalcarnero, en la primera ronda de la Copa del Rey. La segunda será el miércoles, también a las 10:30 horas en las instalaciones de Los Bermejales, pero en esta ocasión se desarrollará a puerta cerrada.

El Real Betis recuperará su compromiso copero a partir de las 19:00 horas del jueves 12 de noviembre y, por este motivo, Pellegrini volverá a pasar por sala de prensa en el mediodía del martes. La expedición verdiblanca viajará el mismo día del partido, en la mañana del jueves, en un vuelo chárter desde Sevilla hasta Madrid. Así las cosas, a falta de conocer cuántos días de descanso concede el chileno para el fin de semana, hasta el viernes 13 no habrá cabida para la palabra derbi.

Hasta nueve futbolistas del Real Betis se marchan con sus respectivas selecciones

Manuel Pellegrini tendrá que preparar este atípico parón con compromiso copero y previa de derbi sin el concurso de nueve futbolistas internacionales que se marchan con sus respectivas selecciones. El portero Álvaro Valles y el mediocentro Marc Roca se estrenan en una convocatoria con la selección española absoluta; el carrilero diestro Ángel Ortiz y el meta Manu González se van con la sub 21; el extremo Ez Abde ha sido citado por Marruecos; Troy Parrott regresa con la selección de Irlanda tras sus descollantes actuaciones en la anterior 'Ventana FIFA'; Álvaro Fidalgo sigue siendo un fijo en los planes México, ahora con Rafa Márquez; Facundo Bernal se va con Uruguay; y Nelson Deossa también ha sido llamado por primera vez por el combinado de Colombia.

El estado de la enfermería bética de cara a El Gran Derbi

Además de los nueve internacionales, Pellegrini tampoco podrá contar con el lesionado Juan Camilo 'Cucho' Hernández. Con un parte médico que auguraba entre dos y tres semanas de convalecencia para dejar atrás la lesión en el sóleo que sufrió el pasado 19 de octubre, el delantero colombiano cumple ya 21 días alejado de la dinámica colectiva y el técnico del conjunto verdiblanco explicó en su rueda de prensa del pasado sábado que todo va un poco más lento de lo esperado porque "aún ni siquiera ha saltado a trotar sobre el césped". En la parte positiva, Junior Firpo viajó a Elche en su primera convocatoria después de un mes K.O.. Se dañó, precisamente, jugando con la República Dominicana, que en esta segunda ventana le ha liberado para que pueda aprovechar para ponerse a punto en el Betis.