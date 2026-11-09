La Prórroga de Estadio Deportivo 4x13: Betis y Sevilla calientan el Gran Derbi y el Barça toma el liderato

Programa número 13 de la cuarta temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', presentado por José Antonio Rivero y, en esta ocasión, con la participación de Fernando Ruiz y Aitor Torvisco como tertulianos. La jornada 12 de LaLiga EA Sports, con los triunfos de Betis y el empate del Sevilla.

Comenzamos hablando del triunfo bético, que le asienta en Champions, y del empate nervionense, con ambos equipos llegando al Gran Derbi en puesto europeos.

También tratamos la derrota del Atlético de Madrid ante el Barça, que llega líder solitario al parón, así como la convocatoria de Luis de la Fuente para los partidos de la selección española.

Este programa es el número 159, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la cual acabó ganando la selección española, y el especial que hicimos por la Eurocopa de 2024. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 12:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier lugar y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.