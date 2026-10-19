La Prórroga de Estadio Deportivo 4x10: Betis y Sevilla, víctimas de la polémica arbitral

Programa número diez de la cuarta temporada de 'La Prórroga de Estadio Deportivo', presentado por José Antonio Rivero y, en esta ocasión, con la participación de Antonio Medina y Aitor Torvisco como tertulianos. Las polémicas del fin de semana, con Betis y Sevilla como grandes perjudicados, grandes protagonistas del programa.

Comenzamos hablando de lo ocurrido en La Cartuja y el Bernabéu con las actuaciones arbitrales, con el Real Betis y el Sevilla FC perjudicados por las decisiones ante FC Barcelona y Real Madrid, respectivamente. Los dos conjuntos sevillanos perdieron este fin de semana, pero ambos podrían haber sacado un resultado bastante mejor de no ser por varias decisiones más que cuestionables de los colegiados.

Además, en cuanto a nombres propios, ponemos el foco en Luis García Plaza y Pellegrini, que no se mordieron la lengua a la hora de analizar lo ocurrido.

También charlamos sobre el resto de la jornada número 9 en Primera y la tercera de la fase de liga de la Champions League.

Este programa es el número 156, al margen de la edición especial que realizamos de 'La Prórroga de Estadio Deportivo' durante el mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, la cual acabó ganando la selección española, y el especial que hicimos por la Eurocopa de 2024. Recuerda también que puedes ver el programa en directo en el canal de YouTube de ESTADIO Deportivo, los lunes a las 13:00 horas. También emitimos en directo en nuestro canal de Twitch y en nuestro perfil de X (antiguo Twitter). Además, puedes escucharlo desde cualquier lugar y en diversas plataformas de podcast, concretamente en Spotify e iVoox, así como vernos cuando gustes en la web de ESTADIO Deportivo.