Pep Guardiola, ex del Manchester City: "Me compré un apartamento en Mánchester porque tengo que vivir en algún sitio. Prefiero vivir en la ciudad y estar cerca de la gente"

El técnico catalán muestra claramente sus preferencias a la hora de elegir residencia que le diferencian de la mayoría de los jugadores

Tras veinte años casi ininterrumpidos al frente de un banquillo, Pep Guardiola se ha tomado esta temporada un descanso y, de momento, no se sabe cómo continuará su trayectoria en el fútbol, un deporte donde lo ha ganado todo.

El de Santpedor se ha dejado ver últimamente apoyando al Manchester City, que ahora entrena su exayudante y amigo Enzo Maresca, cuando está en el punto de mira del fútbol inglés por haber sido acusado de romper el 'fair play' financiero durante una década.

A salto entre Barcelona y Mánchester, Guardiola puede moverse a su antojo, ya que tiene propiedades -o ha tenido- en todos los lugares donde ha desarrollado su trabajo. Ya como futbolista lo hacía, incluso, en clubes en los que apenas estuvo unos meses, como la Roma.

Si en eso ya es peculiar, también lo es en sus gustos. A diferencia de la mayoría de entrenadores y futbolistas de élite, que suelen optar por residir en exclusivas urbanizaciones privadas a las afueras de las ciudades para aislarse de la atención pública, Pep Guardiola siempre ha destacado por una filosofía de vida muy diferente, ya que ha elegido susalojamientos en el corazón de las ciudades donde trabajaba.

Su preferencia por los apartamentos céntricos frente a las grandes mansiones periféricas responde a una necesidad constante de normalidad, de mantener un vínculo directo con la vida cotidiana y de integrarse de forma natural en el pulso de la ciudad en la que se encuentra.

En Roma y Brescia también se fue al centro

A lo largo de su trayectoria internacional, desde su paso por Italia como jugador hasta sus etapas al frente de banquillos como el de Múnich o Mánchester, Guardiola ha reafirmado de forma recurrente este compromiso con el entorno urbano.

En diversas entrevistas, el técnico catalán ha argumentado que el arraigo a la ciudad y la proximidad con la gente no son meros detalles logísticos para él, sino una forma de adaptación cultural a su nuevo entorno de trabajo.

"Compré un apartamento en Mánchester porque tengo que vivir en algún sitio y me gusta vivir en la ciudad (...) Creo que no cambia nada, ya sea que alquiles un apartamento o lo compres; no afectará a mi forma de trabajar ni a cómo vivo mi profesión", afirmaba el técnico catalán en referencia a su idea de vivir en el centro urbano y no, como en el caso del ahora barcelonista Rodri, que se marchó a una zona de 'apartahoteles' de lujo a las afueras en la zona metropolitana de la gran urbe del norte de Inglaterra.

A Guardiola no le gustan las afueras

En este sentido, Guardiola explica el porqué de su elección. "No me gusta vivir en las afueras o aislado en una gran casa de campo. Me gusta salir a tomar un café, pasear, ver a los vecinos y sentir el pulso de la ciudad donde trabajo", avisa el ex del City, quien ya había hecho eso en los clubes anteriores donde trabajó. "Me pasó lo mismo cuando era jugador en Roma o en Brescia, y cuando fui a Múnich. Prefiero vivir en la ciudad y estar cerca de la gente. Ocurrió lo mismo en Múnich, donde también me compré un apartamento", sentencia el de Santpedor.

"En Múnich vivía muy cerca del centro porque necesitaba sentir la vida cotidiana de la ciudad, no ser un extraño que solo va del campo de entrenamiento a casa", añade al tiempo que tiene palabras de elogio para Mánchester, donde sigue residiendo ahora que no entrena al equipo de fútbol. "Me encanta esta ciudad. La gente de Mánchester es increíblemente amable, respetuosa y acogedora. Me gusta la comida, me gusta el centro y disfruto mucho viviendo aquí", se reafirma el catalán.

Aunque no se sabe dónde será el próximo lugar que resida, viendo sus antecedentes, al menos sí se sabe que donde vaya volverá a repetir lo mismo y se instalará en el centro de esa ciudad, previblemente en un piso propio.