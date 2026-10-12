El hombre que acompaña a Guardiola desde hace 15 años, Estiarte, revela cómo le afectó su divorcio: "Estaba nervioso, triste, diferente"

La relación entre Pep y Manel se ha consolidado a lo largo de los años, como el propio Pep aclara en el documental A Beautiful Obsession: "Manel cuida de mí, y eso es suficiente para él"

Manel Estiarte es una de las personas que mejor conoce a Pep Guardiola. El exjugador de waterpolo, considerado uno de los mejores de la historia de su deporte, lleva más de 15 años acompañando al entrenador catalán en su trayectoria en los banquillos. Una relación que va mucho más allá del fútbol y que quedó reflejada en A Beautiful Obsession, el documental que muestra la faceta más personal del técnico durante sus últimos años en el Manchester City. En él, Estiarte desvela cómo vio a su amigo durante una de las etapas más complicadas de su vida, marcada por los problemas deportivos y su separación de Cristina Serra.

"Estaban preocupados, porque veían a Pep nervioso, triste, diferente y yo era el único que sabía la verdad. Les dije a los jugadores que tenían que entenderlo, que se estaba divorciando", explicó Estiarte en el documental. Un testimonio, el de Estiarte, que permite entender hasta qué punto la situación personal de Guardiola trascendió el ámbito privado y llegó al vestuario del Manchester City.

Aunque Estiarte ejerce como uno de los hombres de máxima confianza de Pep Guardiola desde hace más de 15 años, éste aseguró que solo había hablado una vez con los futbolistas en grupo para explicarles lo que estaba sucediendo. No era una intervención habitual, pero consideró necesario que entendieran que detrás del entrenador exigente había una persona que atravesaba un momento delicado.

Estiarte, el hombre de confianza de Guardiola

La relación entre Pep y Manel se ha consolidado a lo largo de los años. Estiarte llegó al entorno de Guardiola procedente de un mundo muy distinto, el del waterpolo, en el que fue una figura histórica de la selección española. Su experiencia como deportista de élite y su cercanía personal con Pep le llevaron a convertirse en una pieza importante de su equipo de trabajo, primero en Barcelona y después en sus etapas en el Bayern de Múnich y el Manchester City.

El propio Guardiola ha hablado abiertamente de la importancia de su amigo. En una entrevista concedida a Sky Sports en mayo de 2022, tras la dolorosa eliminación del City ante el Real Madrid en la Liga de Campeones, el técnico reconoció el papel que desempeña Estiarte cuando las cosas no salen como espera. "Manel cuida de mí, y eso es suficiente para él", llegó a afirmar Pep Guardiola en una frase recogida por Sky Sports en mayo de 2022. Momento en el que el entrenador catalán también destacó la capacidad de su amigo para detectar lo que sucede dentro de un equipo, más allá de las cuestiones tácticas.

"Me ayuda mucho, especialmente en los malos momentos. Compartimos nuestra tristeza. Nuestro dolor siempre está unido", explicó Guardiola en esa misma entrevista, donde, además, destacó que Estiarte es una persona extraordinaria tanto para su familia como para el club. Unas declaraciones que ayudan a entender por qué el exjugador de waterpolo ha permanecido a su lado durante tantos años. Su función no se limita al trabajo diario en el Manchester City: también conoce al hombre que existe detrás del entrenador y sabe cuándo necesita apoyo.

El divorcio de Pep Guardiola y una temporada complicada en el City

La separación de Pep Guardiola con Cristina Serra fue uno de los episodios personales más profundo que alteró la vida personal y profesional del entrenador catalán. La pareja, que llevaba décadas junta y tiene tres hijos, decidió poner fin a su matrimonio. La noticia trascendió públicamente en enero de 2025, aunque el proceso ya formaba parte de la vida privada de Guardiola cuando el Manchester City atravesaba una de sus etapas deportivas más difíciles.

Según el relato recogido en el documental, Guardiola decidió explicar la situación a sus futbolistas después de una derrota ante la Juventus en diciembre de 2024. El técnico quiso que comprendieran por qué podía mostrarse distinto en aquellos días y lo hizo con una frase que resume la importancia que seguía teniendo su esposa para él. "Me voy a divorciar de la mujer más bella de este planeta. De mi mujer, de mi exmujer. ¿La amo? Por supuesto. ¿Me ama? Sí, pero hemos perdido la pasión. Por muchas razones", confesó ante sus jugadores.

Estiarte fue quien conoció de primera mano la situación y quien trató de ayudar a que los futbolistas entendieran el momento personal que atravesaba su entrenador. "Estaban preocupados, porque veían a Pep nervioso, triste, diferente y yo era el único que sabía la verdad. Les dije a los jugadores que tenían que entenderlo, que se estaba divorciando", recuerda en el documental.

Guardiola, cansado: "Quiero dejarlo y me siento muy solo"

El documental también retrata el desgaste acumulado por Guardiola durante aquella etapa en el City. A los problemas personales se sumaron los resultados adversos de su equipo en Inglaterra y la sensación de que el Manchester City había perdido parte de la solidez que lo había convertido en uno de los grandes dominadores del fútbol inglés y europeo. "Quiero dejarlo, estoy muy cansado y me siento muy solo", puede verse en un momento del documental, después de una derrota ante el Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones. Y es que Guardiola estaba agotado psicológicamente.

El Manchester City terminó viviendo una campaña muy alejada de sus mejores registros recientes. Guardiola había renovado su compromiso con el club, pero el equipo sufrió una caída de rendimiento que contrastó con sus éxitos anteriores. De ahí que el técnico se refugiara en su familia, y en su padre, Valentí, en particular.

Estiarte y Guardiola, una amistad que va más allá del fútbol

El testimonio de Manel Estiarte aporta una perspectiva distinta sobre Guardiola. El exwaterpolista no habla únicamente del entrenador que prepara partidos, toma decisiones tácticas o gestiona un vestuario de estrellas. También sirve para conocer a una persona que atraviesa momentos difíciles y necesita el apoyo de quienes forman parte de su círculo más cercano. En A Beautiful Obsession, esa relación adquiere especial relevancia al mostrar una faceta menos conocida de Guardiola. La separación de Cristina Serra, el desgaste acumulado y las dificultades del Manchester City coincidieron en una etapa en la que el entrenador no escondió siempre sus sentimientos ante las personas de su entorno.

Estiarte estuvo ahí para verlo y para ayudar a que los demás comprendieran lo que estaba sucediendo. Su relato deja una de las confesiones más humanas del documental: detrás de uno de los entrenadores más exigentes y laureados del fútbol mundial también existe un ser humano, una persona común que en ocasiones se siente vulnerable, "nervioso, triste y diferente".