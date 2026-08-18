Pep Guardiola explicó su divorcio en un partido del Manchester City: "Hemos perdido la pasión"

El técnico catalán vinculó su separación de Cristina Serra con la crisis del vestuario, chocó con Kyle Walker y llegó a plantearse varias veces su salida del Etihad Stadium

Pep Guardiola decidió mostrar a sus futbolistas la herida que escondía fuera del campo. Después de una derrota del Manchester City ante la Juventus, el entrenador comunicó al vestuario su divorcio de Cristina Serra y convirtió aquella confesión en una llamada desesperada a recuperar la pasión.

Las imágenes forman parte de 'A Beautiful Obsession', la serie documental que recorre sus dos últimas temporadas en Inglaterra. Cuatro capítulos que descubren a un Guardiola exhausto, enfrentado con Kyle Walker y cada vez más cerca de abandonar el banquillo.

Pep Guardiola lleva a Cristina Serra al vestuario del Manchester City tras caer ante la Juventus

El Manchester City acababa de perder por 2-0 frente a la Juventus en la Champions League. El resultado prolongaba una crisis desconocida durante la era Guardiola, pero aquella intervención ante los jugadores no comenzó con una corrección táctica.

El catalán habló de Cristina Serra, su pareja durante más de tres décadas y madre de sus tres hijos. "¿La amo? Por supuesto. ¿Me ama? Sí, pero hemos perdido la pasión", admitió ante una plantilla que hasta entonces desconocía la dimensión de su situación personal.

Guardiola utilizó la ruptura para reclamar una reacción. No quería futbolistas que se limitaran a cumplir, sino jugadores movidos por algo más profundo. La misma pasión que había desaparecido de su matrimonio tampoco aparecía sobre el césped en un equipo irreconocible.

La separación se había acordado en diciembre de 2024 y trascendió públicamente en enero de 2025. Cristina llevaba desde 2019 instalada principalmente en Barcelona, donde atendía los negocios familiares, mientras el entrenador permanecía en Mánchester. Ambos se habían casado en 2014 después de más de 20 años de relación.

No hubo reproches públicos ni acusaciones. Guardiola habló desde el cariño y reconoció que la ruptura obedecía a numerosas razones que no quiso desarrollar. La confesión retrata a un hombre que, mientras intentaba sostener al equipo más dominante del fútbol inglés, comenzaba a quedarse sin fuerzas fuera del estadio.

Kyle Walker señaló a Guardiola tras perder ante el Liverpool en Anfield

La crisis personal coincidió con la peor racha deportiva de Guardiola como entrenador. El City encadenó nueve derrotas y una sola victoria en 13 encuentros durante el otoño de 2024, una secuencia que terminó por abrir grietas dentro del vestuario.

Una de las escenas más tensas del documental se produjo después de perder por 2-0 ante el Liverpool en Anfield. Guardiola recriminó a Rúben Dias y Kyle Walker su participación en la jugada que terminó con el penalti del segundo gol.

Walker reaccionó con dureza. El capitán acusó al técnico de señalarlo constantemente durante las reuniones y llegó a cuestionar si realmente había querido entregarle el brazalete. Guardiola trató de recordarle que precisamente su condición de líder elevaba su responsabilidad, pero el enfrentamiento terminó con el entrenador al borde de las lágrimas.

El catalán pidió a sus jugadores que le dijeran abiertamente si él se había convertido en parte del problema. Su renovación no respondía al dinero ni al deseo de prolongar artificialmente su etapa: todavía creía que podía reconstruir un equipo que se estaba desmoronando.

La relación con Walker ya no volvió a ser igual. El lateral únicamente fue titular en otros tres partidos antes de marcharse cedido al AC Milan en enero de 2025. Meses después firmó definitivamente por el Burnley, poniendo fin a siete años, 319 encuentros y 17 títulos con el Manchester City.

Liverpool, Feyenoord y Bayer Leverkusen empujaron a Guardiola hacia la salida del City

La caída ante el Liverpool no fue un episodio aislado. Días antes, el Manchester City había desperdiciado una ventaja de tres goles frente al Feyenoord en apenas 15 minutos. El 3-3 dejó una de las imágenes más impactantes de Guardiola, con arañazos visibles en la cabeza y el rostro.

La temporada 2024/25 terminó sin títulos y con el Liverpool como campeón de la Premier League. Guardiola había renovado hasta 2027, pero cada derrota incrementaba la sensación de que la etapa más exitosa de la historia del club estaba llegando a su límite.

El desgaste se prolongó durante el curso siguiente. Tras perder en casa frente al Bayer Leverkusen en la Champions, después de introducir diez cambios en el once, el entrenador estalló contra sus futbolistas y reconoció que quería dejarlo. Khaldoon Al Mubarak llegó a asegurar que Guardiola amenazó con marcharse cerca de cien veces durante sus últimos años.

Manel Estiarte, su mano derecha y principal confidente, pidió a la plantilla que comprendiera la situación humana de su entrenador. El divorcio había alterado su estado de ánimo y la soledad pesaba sobre una persona acostumbrada a exigir el máximo a quienes le rodeaban y, sobre todo, a sí misma.

Guardiola, lejos de los banquillos por un tiempo

Guardiola, de 55 años, no tiene decidido si volverá a entrenar. Necesita recuperar energía, atender su vida personal y descubrir una rutina alejada de la presión permanente. Su salida no respondió a una derrota concreta, sino a un agotamiento acumulado que llevaba demasiado tiempo anunciándose.Durante años, el catalán pareció tener una solución para cada problema del Manchester City. Las imágenes de sus últimos meses muestran algo distinto: un entrenador brillante que continuaba buscando respuestas para el equipo cuando ya no las encontraba para sí mismo.