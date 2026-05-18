Pep Guardiola cierra su etapa en el Manchester City y ya hay un sustituto elegido

Pep Guardiola, a falta del comunicado oficial, se despedirá del Manchester City tras una década histórica y lo hará este domingo en el Etihad. Con su salida encaminada, Enzo Maresca emerge como el relevo elegido para tomar el mando del proyecto ‘citizen’ a partir de la próxima temporada

Pep Guardiola pondrá punto y final a su etapa en el Manchester City a final de temporada Tras una década repleta de trofeos, el entrenador catalán se despedirá en el encuentro de este domingo ante el Aston Villa en el Etihad, en la última jornada de la Premier League. Además, Enzo Maresca se postula como el elegido para sustituir al extécnico del Bayern de Múnich.

Por su parte, Enzo Maresca sigue sin equipo tras salir del Chelsea, pero el entrenador italiano se ha dejado de querer en diferentes ocasiones por el Manchester City. A la espera de que se confirme la salida de Pep Guardiola del conjunto inglés, todo parece indicar que el técnico de Salerno se hará cargo del club 'citizen' desde la próxima temporada.

Fin de era en Manchester: Guardiola se acerca al adiós tras diez años y seis Premier League

Pep Guardiola, por su parte, en la previa del encuentro entre el Bournemouth y Manchester City de mañana martes, compareció en rueda de prensa y volvió a ser preguntado por su futuro: "La gente me está preguntado por ello desde hace mucho tiempo. Yo sé la respuesta, vosotros deberíais saber la respuesta. Estoy aquí, hasta el final de temporada de la Premier League".

Sin embargo, desde Inglaterra han sido contundentes en el día de hoy, dando por hecho la salida de Guardiola del Manchester City. El técnico de 55 años, de esta manera, pondría punto y final a una etapa de 10 años en Inglaterra, desde su llegada en 2016 procedente del Bayern de Múnich. A sus espaldas quedarán una lista repleta de títulos, como son las 6 Premier League, 1 Champions League, 3 FA Cups o 5 Copas de la Liga.

Enzo Maresca suena con fuerza para sustituir a Pep Guardiola en el Manchester City

De esta manera, una de las fuentes que ha informado de la noticia es Daily Mail, que ha dejado claro además que Enzo Maresca será el sustituto ya elegido para reemplazar a Pep Guardiola en el Manchester City. El italiano, por su parte, se ha dejado de querer en diferentes recientemente: "Me siento listo para el próximo capítulo, eso es lo más importante. ¿El puesto en el Man City? Lo que importa, aparte de los clubes, es estar listo".

Por ello, Enzo Maresca, que ya venía sonando para ser el elegido, apuntó que "aún quedan unas pocas semanas antes de que termine la temporada y entonces veremos qué pasa", podría dar el salto definitivo a otro grande de la Premier League como es el Manchester City.

No obstante, cabe recordar que Pep Guardiola tiene contrato con el club inglés hasta 2027, además de que todavía tiene opciones de ganar la liga de Inglaterra, pese al reciente triunfo del Arsenal ante el Burnley.

Pep Guardiola, un adiós del Manchester City con unas vitrinas llenas de títulos

Por otro lado, Pep Guardiola, que cuenta con el interés de la selección de Italia, deberá decidir su futuro en las próximas semanas. Uno de los mejores entrenadores de las dos últimas décadas será libre para negociar con el equipo que considere, una vez se haga oficial su desvinculación con el Manchester City. El técnico se irá con 41 títulos en toda su carrera, 20, desde que llegño a la Premier League.

Con el Manchester City ha sido el equipo en el que Pep Guardiola ha ganado más titulos, en sus diez años al frente del banquillo del Etihad. Por el contrario, en el Bayern de Munich se llevó un total de siete en las tres temporadas que estuvo en Alemania, destacando 3 Bundesliga, 2 Pokal, 1 Supercopa de Europa y 1 Mundial de Clubes. Por último, en el Barcelona sumó hasta 14, entre ellas, las 2 Champions, 3 Ligas, 2 Copas del Rey y 2 Mundiales de Clubes.