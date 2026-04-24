Pep Guardiola, el fichaje soñado para el futuro de la selección 'Azzurra' y que ilusiona en Italia

El entrenador del Manchester City podría ser la sorpresa en un combinado que se ha vuelto a quedar fuera del próximo Mundial. Sin embargo, el principal problema en su llegada sería el salario del técnico catalán, dadas las altas cifras que cobra en Inglaterra

Italia ya piensa en el futro de su selección tras el varapalo que sufrieron el pasado mes de marzo, quedándose fuera del Mundial tras perder con Bosnia-Herzegovina en el duelo decisivo. Por ello, hay un nombre que suena encima de la mesa para llegar al combinado que dirigía Gattuso, que dimitió tras quedarse fuera de la cita en Estados Unidos, México y Canadá.

De esta manera, el nombre con el que sueñan desde Italia es Pep Guardiola. El actual entrenador del Manchester City tiene contrato hasta 2027, pero no ha escondido su deseo de dirigir a una selección en diferentes declaraciones, por lo que el técnico catalán podría tomar una decisión y cambiar Inglaterra por Italia en los próximos meses.

Guardiola, con el foco puesto en los retos de esta temporada con el Manchester City

Pese al posible sueño que hablan desde el medio italiano La Gazzeta dello Sport, Pep Guardiola tiene retos por cumplir esta temporada con el Manchester City. Uno de ellos es el Southampton, en el choque correspondiente a las semifinales de la FA Cup, que tendrá lugar mañana sábado en Wembley. De ahí saldrá el rival que se enfrentará a Chelsea o Leeds United en la final del torneo inglés.

Además, el Manchester City afronta las últimas cinco jornadas de la Premier League, en un momento de la temporada dónde se encuentran empatados a 70 puntos, tras la victoria ante el Burnley. Por ello, los de Guardiola esperan poder sentenciar una liga dónde todavía les queda por verse las caras con el Everton, Brentford, Bournemouth, Crystal Palace y Aston Villa.

Guardiola no esconde su deseo de dirigir a una selección en el futuro

Por otro lado, desde Italia pueden soñar con el fichaje de Pep Guardiola, que puede tener elegido en el Manchester City si se termina marchando. El técnico catalán no ha escondido su deseo de dirigir a una selección nacional, por lo que Italia puede ser una de las candidatas, debido a recientes llegadas a Brasil o Inglaterra con Carlo Ancelotti y Thomas Tuchel a la cabeza, respectivamente.

De esta manera, Pep Guardiola, en una entrevista con ESPN, fue muy claro al respecto: "Me gustaría tener la experiencia de vivir un Mundial, una Eurocopa, una Copa América, lo que sea. Me gustaría vivir una gran competición de selecciones. No sé cuándo, dentro de cinco, 10 o 15 años, pero me gustaría jugar un Mundial como entrenador. Para trabajar en una selección, te tienen que querer y contratar, como pasa con los clubes. No sé quién me quiere para trabajar en una selección".

Italia apunta al nombre de Pep Guardiola para la selección Azzurra

Una de las voces más reconocidas en Italia es Leonardo Bonucci, que no dudó en alabar la posible llegada de Pep Guardiola a la selección italiana, que piensa en dar un golpe sobre la mesa tras el varapalo de volver a quedarse fuera del Mundial: "Si hay un verdadero deseo de empezar de cero, yo empezaría por la posibilidad de tener a Guardiola, porque significaría un cambio radical respecto a todo lo que ha pasado. Creo que es muy difícil, pero soñar ahora mismo no cuesta nada".

"Yo empezaría por la posibilidad de tener a Guardiola, porque significaría un cambio radical respecto a todo lo que ha pasado".

No obstante, desde Italia apuntan a un gran obstáculo que se opone a la llegada de Pep Guardiola al combinado nacional: su salario. El técnico del Manchester City cobra una cifra aproximada a los 24,8 millones de euros, por lo que debería de rebajar el salario para poder hacer el sueño de un país que no podrá ver a su selección jugar el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

Pep Guardiola, muy cerca de alcanzar su décima temporada en el Manchester City

Además, Guardiola, que se deshizo en elogios con Kompany, está a falta de unos meses de alcanzar su décima temporada en el Manchester City. El técnico llegó en la campaña 2016/2017 tras tres años en el Bayern de Múnich, dirigiendo un total de 161 partidos. Tras ello, el catalán ya ha alcanzado los 586 en el conjunto inglés, levantando un total de 19 títulos.

Entre ellos, destacan las 6 Premier League, una UEFA Champions League y 5 Carabao Cups. Por ello, tras casi una década en Inglaterra, en el fútbol de clubes, Pep Guardiola podría dar el salto definitivo a un combinado nacional, con una selección como la 'Azzurra' que sueña con su fichaje.