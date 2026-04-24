Real Betis - Real Madrid, en directo el partido de LaLiga EA Sports en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido que mide hoy en el Estadio de La Cartuja al Betis con el Real Madrid

¡Muy buenas a todos! Bienvenidos al directo de ESTADIO Deportivo del partidazo que enfrenta esta noche al Real Betis con el Real Madrid en este Viernes de Feria. ¡Se avecina espectáculo!

El Betis se enfrenta a una gran ocasión para consolidar con un triunfo de prestigio la ansiada quinta plaza, pues llega muy motivado tras romper su mala racha de resultados, dejar atrás el palo europeo y ampliar a cinco la ventaja con sus perseguidores.

Los 24 convocados por Pellegrini ante el Real Madrid: dos altas, dos bajas y una ausencia autorizada

El técnico bético recupera para este partido a Antony, que ya ha cumplido su sanción, y a Diego Llorente, tras recuperarse de sus molestias, pero sigue sin contar con Junior y Ángel Ortiz, a la par que Pablo García ha vuelto a bajar al Betis Deportivo.

Betis - Real Madrid: alineación posible de Real Betis y Real Madrid en la jornada 32ª de LaLiga EA Sports

A la espera de conocer los onces oficiales, estos son las posibles alineaciones de Pellegrini y Arbeloa.

A nueve puntos del Barça a falta de 18 por disputarse, los blancos están obligados a ganar hoy al Betis para continuar con opciones remotas de evitar una campaña sin títulos.

El técnico madridista se presenta en La Cartuja sin cinco futbolistas debido a la baja de última hora de Tchouamení, que se suma a Courtois, Militao, Rodrygo y Arda Güler.

¡Ya tenemos once de Pellegrini con cambios signiticativos! Estos son los once hombres elegidos por Pellegrini:

El Real Betis recibe esta noche en La Cartuja al Real Madrid con la moral por las nubes después de haber conseguido el pasado martes un triunfo fundamental en su visita al Girona en Montilivi por 2-3.

Este triunfo le permitió levantarse tras la eliminación europea contra el Sporting de Braga, y sobre todo, romper su pésima racha de siete partidos sin ganar en LaLiga que había apretado para lucha por el quinto puesto.

Una posición que todavía concede pasaporte para la Champions y que afianzó con dicho triunfo, pues el Celta cayó contra el Barcelona y la Real Sociedad perdió en casa contra el Getafe.

Cinco puntos de renta y un posible golpe en la mesa

Por ende, el Betis goza ahora de cinco puntos sobre vigueses y azulones y hoy dispone de la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa contra los blancos con tres puntos de prestigio que le sirvan para consolidar más si cabe esta plaza, pues tres perseguidores también afrontan compromisos complicados.

Para ello, Manuel Pellegrini recupera dos futbolistas importantes que se perdieron el último encuentro, ya que Antony regresa tras cumplir sanción y Diego Llorente ha dejado atrás sus molestias.

Solo dos bajas obligadas y una por cesión técnica

Por ende, las únicas bajas son los tocados Ángel Ortiz y Junior Firpo, a la par que el míster ha permitido que Pablo García baje de nuevo al filial para ayudar en su lucha por la salvación.

Por su parte, el Real Madrid apura sus últimas opciones de luchar por el título liguero, el único al que aún puede aspirar, si bien se encuentra a nueve puntos del Barça a falta de 18 por disputarse, por lo que es misión prácticamente imposible.

Cinco ausencias madridistas

Arbeloa se presenta en La Cartuja con bajas importantes y sin citar a Dani Ceballos. Así, no cuenta con Courtois, Militao, Tchoaumeni, Ridrygo y Arda Güler.