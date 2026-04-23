Pellegrini aclara el estado de Cucho Hernández y Diego Llorente y el plan del Betis con Isco: "Con mucho cuidado"

El colombiano está recuperado de las molestias de rodilla que sufrió ante el Girona y el central también podrá ser de la partido ante el Real Madrid. EL malagueño, por su parte, aún no está para ser titular, como desveló Manuel Pellegrini

Sin apenas descanso, después de imponerse el pasado martes al Girona y romper una racha de siete citas consecutivas sin vencer en LaLiga, el Real Betis abrirá la próxima jornada este viernes con un choque siempre exigente ante el Real Madrid. No llegan los blancos precisamente en su mejor momento. Pero Manuel Pellegrini no se fía y advierte de que habrá que estar "muy concentrados" para volver a ganar en La Cartuja, donde aún escuece la eliminación europea a manos del Sporting de Braga.

Nuevos elogios de Pellegrini a Isco Alarcón

Para dicho encuentro, el chileno volverá a contar con Isco Alarcón, que reapareció en Montilivi después de casi cinco meses con un papel decisivo, lo que hizo que su entrenador se rindiese ante él y lo colmase de elogios. Este jueves, en la rueda de prensa previa al choque, ha vuelto a alabarlo y ha aclarado cuál es su estado real y el plan previsto con él en estos seis últimos encuentros de la temporada.

"Mi opinión del último partido no la dije por una impresión, sino por el pase que puso para poder ganar el partido con el tercer gol. La puso con mucha precisión y no era fácil, con lo que demostró toda su calidad técnica. Tenemos que ir llevándolo poco a poco y con mucho cuidado. No sabemos para cuántos minutos estará, pero no está para jugar un partido completo ni para empezar de inicio, pero poco a poco, a medida que vaya progresando la recuperación de sus problemas, va a ir aumentando la cantidad de tiempo", explicó.

Solo dos bajas por lesión en el Real Betis

Además, en su repaso de la enfermería, el 'Ingeniero' confirmó que los únicos descartados por lesión son Ángel Ortiz, que sigue renqueante de la subluxación anterior de hombro derecho que sufrió ante el Athletic, aunque ya se entrena con el grupo, y Junior Firpo, que regresó con una lesión muscular de los partidos de su selección y ya se anunció que estaría varias semanas de baja.

Pablo García jugará con el Betis Deportivo

Ambos "están recuperándose" aún. Pero Pellegrini confirmó además que tampoco contará con Pablo García, "que va a jugar con el filial" este mismo viernes en la visita al Atlético de Madrid B, en la que el Betis Deportivo buscará seguir apurando sus opciones de permanencia en Primera RFEF.

Diego Llorente y Cucho Hernández, disponibles

"El resto están todos en condiciones", desveló el técnico verdiblanco, que sí podrá contar de este modo con Diego Llorente, baja ante el Girona por un esguince de tobillo, y Cucho Hernández, que sufría molestias en una rodilla, por las cuales tuvo que ser sustituido en el descanso en tierras catalanas. Pese a ello, el colombiano podrá ser de la partida, al igual que Antony, que regresará a la lista tras cumplir su partido de sanción. Con todo, el colombiano podría comenzar en el banquillo para no arriesgar, dado además el buen estado de forma que demostró Bakambu en Montilivi.

Pellegrini no se fía del Real Madrid

En cuanto al rival de este viernes en La Cartuja, Pellegrini quiso dejar claro que el equipo dirigido por Arbeloa siempre "El Real Madrid no pasa un buen momento. Acabar sin ningún título es muy difícil para ese club, pero sigue siendo el Real Madrid. Tienen jugadores que desequilibran partidos en uno o dos balones. Un descuido y esos jugadores te marcan rápidamente. Tenemos que hacer un partido con más seguridad defensiva que en los últimos encuentros, que ha sido el gran lastre. Hay que estar muy concentrados. Siempre va a ser difícil con el Real Madrid", aseguró.

En este sentido, insistió en que buena parte de las opciones de su equipo pasarán por no conceder facilidades atrás. "Lo más peligroso del Real Madrid son sus individualidades. Uno puede buscar distintas maneras de frenarlo, pero lo importante es no cometer errores defensivos. Ocasiones de gol vamos a tener y hay que intentar convertirlas con tranquilidad. Pero en cualquier jugada ellos pueden marcar la diferencias", insistió.