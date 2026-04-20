Las cuentas del Betis Deportivo para la salvación: "Ya estamos viendo la luz"

El filial verdiblanco recortó tres puntos a sus tres inmediatos antecesores en la clasificación del Grupo 2 de Primera RFEF y terminará el curso con tres duelos directos en las cinco últimas jornadas ligueras

El Betis Deportivo está más vivo y con más confianza que nunca sobre sus opciones de salvar una temporada que se torció muy pronto con Javi Medina y que Dani Fragoso está consiguiendo encauzar poco a poco, apoyándose en los principales referentes de su antiguo Juvenil A, que este curso ha conquistado la Copa del Rey pero ha pagado a su vez la enorme ayuda prestada al filial, complicándose mucho la opción de revalidar el título de liga en División de Honor a falta de dos jornadas (a cinco del Granada pero con un partido menos) y, por extensión, también el de de la Copa de Campeones (no le da de momento para entrar entre los mejores segundos).

El calendario del Betis Deportivo: a cinco puntos de la salvación a falta de 15 y con tres duelos directos

Los paradones de Manu González, el zapatazo desde la frontal de Ginés Sorroche y el gol de Rodrigo Marina, tras una gran acción de Iván Corralejo, dieron al Betis Deportivo mucho más que una victoria en la tarde de este pasado domingo. Estos tres puntos le colocan con 35 y sirven para recortar distancias con el Juventud de Torremolinos, que marca la zona de descenso a Segunda RFEF con 39, y también con los dos equipos que marcan la salvación: el Nástic de Tarragona y la UD Tarazona, ambos con 40 unidades.

Es decir, los jovencísimos pupilos de Fragoso están a cinco de la permanencia en Primera Federación a falta de 15 puntos por disputarse en estas cinco últimas jornadas que depararán además tres duelos directos en la zona baja de la clasificación en los que se decidirá la vida y la muerte en la 'Categoría de Bronce' del fútbol español.

Dani Fragoso: "Hay que estar muy orgulloso de estos chicos que no dejan de creer"

"Nos vamos muy contentos, no sólo por el resultado sino también por cómo lo hemos conseguido. Hemos sido merecedores de ganar el partido ante un rival muy complicado, que se la está jugando igual que nosotros, en un campo en el que siempre es muy difícil ganar... Viendo cómo han competido los chicos, siempre hay que estar orgulloso de esta gente porque nunca han dejado de creer y eso para un entrenador es de agradecer", manifestaba Dani Fragoso en la rueda de prensa posterior a la victoria en Torremolinos.

"Ya estamos viendo otra vez la luz. Como le he dicho a ellos, la vida y el fútbol nos han dado otra oportunidad. Hoy la hemos sabido coger y hemos sabido competir. Quedan cinco finales. Cuando entré les dije que se olvidasen de la clasificación, que se dedicasen a jugar y a competir. Se ha visto cómo han competido. Llevamos una racha muy buena y hay que estar muy orgullosos de ellos", concluía Dani Fragoso, convencido de que sus jugadores van a darlo todo en las cinco jornadas que le faltan a la 25/26.