Juventud Torremolinos 1-2 Betis Deportivo: Vuelve a 'fichar' a Pablo García para creer en el milagro

El filial verdiblanco fue capaz de remontar con tantos de Sorroche y Rodrigo Marina, en el regreso de internacional sub 21, y reduce de siete a cinco puntos la distancia con respecto a la salvación en Primera RFEF

El Betis Deportivo sigue con vida en Primera RFEF. En un duelo a vida o muerte ante un rival directo como el Juventud Torremolinos, el cuadro verdiblanco fue capaz de remontar el tanto inicial de su rival para colocarse a cuatro puntos del mismo y, lo que es más importante si cabe, a cinco de la salvación, reduciendo en dos unidades la distancia con esa soñada meta, con cinco jornadas por delante, al aprovechar también el pinchazo del Nàstic de Tarragona en Marbella (2-0).

Con las bajas por lesión de Reina, Barea y Toral, el filial bético se presentó en El Pozuelo con la firme intención de dar un paso al frente en su lucha por la permanencia y buscó desde el primer momento la victoria. Para ello contaba de nuevo con el refuerzo de Pablo García, después de que en el mes de marzo ya jugase tres encuentros y anotase cuatro goles. Esta vez, no obstante, no le hizo falta ser decisivo para contribuir a un triunfo vital, después de perderse el duelo ante el Teruel por su presencia con la sub 21 y los dos siguientes choques por decisión de Manuel Pellegrini.

Una peligrosa internada por banda de Morante y un disparo desde fuera del área Gnangoro que no encontró portería fueron los avisos del conjunto nodriza heliopolitano. Pero lo que acabó llegando fue el tanto del conjunto malagueño.

A los 23 minutos, Pito Camacho adelantaba al Juventud Torremolinos ante la floja defensa versiblanca, lo que suponía una pesada losa para los jóvenes pupilos de Dani Fragoso. Pero lejos de acusar el golpe, respondieron con personalidad. Primero lo intentó Pablo García con una buena jugada individual en el área que no llegó a buen puerto. Pero solo 13 minutos después del mazazo recibido, Sorroche armó su pierna zuda para lograr el empate con un golazo.

Aún tuvo el cuadro verdiblanco antes del descanso otra buena ocasión para irse por delante en el marcador. Pero tras el paso por vestuarios, no hubo suerte en una acción polémica por unas posibles manos de Edu López. El filial solicitó la revisión FVS, pero el árbitro, tras acudir al monitor, negó que hubiese penalti.

Reaccionó entonces el cuadro local y tuvo el segundo por medio de Usseyn, tras el pase de Fran Gallego, pero emergió la figura de Manu González para salvar a su equipo y mantenerlo con vida con un paradón. Pero el filial lo puso todo para llevarse esta auténtica 'final' en su pelea por la salvación y volvió a rozar el gol con un disparo del recién ingresado Borja Alonso que se marchó rozando el palo.

Los cambios le habían sentado bien al cuadro bético y en el minuto 74', Corralejo avanzó metros con una magnífica conducción que acabó con el pase que Rodrigo Marina convirtió en el definitivo 1-2, con un toque sutil entre las piernas del meta Bernabé.

Como cabía esperar, el cuadro malagueño se lanzó con todo em busca de la igualada y aún hubo que sufrir en un largo añadido de nueve minutos que Manu González coronó con otro paradón a disparo de Christian para amarrar tres puntos de oro para el Betis Deportivo. La siguiente 'final', el próximo viernes de nuevo a domicilio ante el Atlético Madrileño (19:00 horas).

Ficha técnica:

Juventud Torremolinos: Bernabé, Edu López, Javi Mérida, Dani Fernandez, Camacho (Peque Polo 75'), Pito Camacho, Fran Gallego (Cristóbal 66'), Iban Ribeiro (Isaac González 85'), Salguero, Gori (Christian 75') y Usseyn (Alset 75').

Betis Deportivo: Manu González, Masqué (Rubén De Sá 82'), Oreiro, Emmanuel, Ian Forns, Gnangoro, Dani Pérez, Sorroche (Borja Alonso 62'), Pablo García (Sosu 82'), Morante (Corralejo 62') y Rodrigo Marina (Yanis 85').

Árbitro: Guillermo Conejero Sánchez (extremeño). Amonestó al local Iban Ribeiro,

Goles: 1-0 (23') Pito Camacho; 1-1 (36') Sorroche; 1-2 (74') Rodrigo Marina.