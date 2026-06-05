Pide que examinen la eliminación de Sinner en Roland Garros: "Hay algo que no encaja"

Todavía hay muchos expertos en el tenis que siguen sin comprender que el tenista italiano no esté entre los cuatro mejores del Grand Slam parisino

Lo tenía todo para conquistar el único Grand Slam que le falta en sus vitrinas. Para seguir haciendo historia y hacer que la distancia con Carlos Alcaraz en el ranking continuara aumentando. Pues contra todo pronóstico, el de San Candido perdió contra el argentino Juan Manuel Cerúndolo cuando llevaba las dos primeras mangas ganadas. El calor y el cansancio le tumbaron en la segunda ronda de Roland Garros.

Y aunque pueda parecer algo normal en cualquier humano, algunos experto en el tenis siguen sin dar crédito a lo que le pasó al transalpino. El extenista Andre Agassi ha reflexionado en voz alto sobre lo ocurrido ante los micrófonos y las cámaras de TNT Sports.

"Sinner quedándose fuera del torneo fue una decepción enorme. Hay una diferencia entre estar en forma y estar preparado. No estamos hablando de un jugador que no trabaje duro. No estamos hablando de alguien que no esté físicamente preparado para competir al máximo nivel. Estamos hablando del mejor jugador del planeta en este momento", ha afirmado el campeón de 8 Grand Slams.

"Por eso me cuesta entender lo ocurrido. El año pasado fue capaz de jugar una final de cinco horas y media y ahora el calor le hizo chocar contra un muro después de una hora y cuarenta y cinco minutos. Hay algo que no encaja ahí. Estuvo a un partido de tener el cuadro completamente abierto para él. Muchos pensábamos que podía llegar muy lejos sin apenas ceder sets", continuó el estadounidense.

"Hoy en día son extremadamente científicos con todo lo relacionado con la preparación, la recuperación y la nutrición. Estoy seguro de que Darren Cahill y su equipo tienen médicos y especialistas de primer nivel trabajando con ellos".

"Pero repetir exactamente lo mismo y esperar un resultado diferente nunca suele funcionar. Hay algo que necesitan revisar. Quizá tengan que incorporar a otra persona al equipo o buscar una perspectiva diferente. A mí me parece que puede existir algún problema relacionado con la hidratación".

Las recomendaciones de Agassi para Sinner y el resto

El extenista norteamericano ha dejado algunos consejos para aquellos que disputen algún Grand Slam: "Antes de jugar partidos al mejor de cinco sets en condiciones de mucho calor llegaba a consumir entre diez y doce litros de agua durante las 24 horas previas al encuentro. También cuidaba muchísimo la proporción entre carbohidratos y proteínas y modificaba algunas pautas de recuperación".

"Hay que forzarse a hacerlo. Es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. No sé exactamente cómo es la preparación de Sinner, pero sí sé dos cosas: que ha demostrado ser capaz de jugar cinco horas y media al máximo nivel y que no existe ninguna excusa para encontrarse con un muro físico después de una hora y cuarenta y cinco minutos".

Agassi tiene dudas con Zverev

Por otro lado, Agassi ha comentado cómo ve a Alexander Zverev de cara a conquistar su primer 'Major'. Y tiene dudas al respecto con el germano: "En el tenis tienes que buscar constantemente formas de mejorar. Siempre digo que eres como un coche subiendo una cuesta sin frenos. Si no avanzas, no te quedas donde estás: empiezas a retroceder".

En este sentido, así analiza al germano: "Zverev ha sido muy terco durante muchos años con ciertas cosas. Siempre ha querido hacerlas a su manera y eso le ha permitido quedarse cerca de los grandes objetivos, pero nunca alcanzarlos del todo. Ahora ha cambiado algunas cosas y además ha recibido una oportunidad muy importante con la forma en que se ha abierto el cuadro".