Juan Carlos Ferrero le da un palo a Alcaraz y elige al mejor entre él y Sinner

El extécnico de Carlos Alcaraz habla en Italia de su relación con el murciano y de sus enfrentamientos con el número uno del mundo

La separación de Juan Carlos Ferrero y Carlos Alcaraz al finalizar la pasada temporada pareció, en apariencia, amistosa. Hubo buenas palabras y, aunque salieron muchos rumores, tanto uno como otro, cuando se han referido a ello, se han mostrado cariñosos con esa larga etapa que han vivido juntos desde que el alicantino empezará a tutelar al murciano con 15 años.

Por eso no ha sorprendido que Juan Carlos Ferrero haya confirmado en una entrevista en el Corriere della Sera que habló con su expupilo cuando se supo la lesión que sufría en la muñeca. Y que se sienta partícipe, en parte, de los triunfos que ha logrado Alcaraz en los primeros meses del año, especialmente el Open de Australia.

Sin embargo, tampoco duda en darle un palo cuando cree que lo merece y así ha sido cuando le preguntaban en esta entrevista sobre la posibilidad de entrenar a Jannik Sinner y el alicantino confirmaba que esa opción le encantaría, porque el de San Cándido es un jugador disciplinado y que sabe aceptar las críticas.

"Muchos entrenadores se ven obligados a decir a los jóvenes lo que quieren oír y yo nunca haré eso. (...) A Carlos le impuse un entrenamiento duro y disciplina desde el principio. Muchas veces le llevé al límite y le mantuve con los pies en la tierra. Yo trabajo así, hago así las cosas. Y eso dio sus frutos", señala un Ferrero que le da un pequeño 'palo' al tenista murciano. "Conmigo Carlos no se hubiera comprado un yate de 9 millones de euros. Le dije muchas veces 'no'. Pero era como de mi familia y así educo yo a mis hijos", añade.

Ferrero se decanta por Carlos Alcaraz

Pese a todo, no puede ocultar que siente debilidad por su expupilo y cuando en Italia le plantean el debate sobre quien es mejor entre él y Sinner, Ferrero tiene claro que Carlos Alcaraz, a día de hoy, está por delante.

"Compiten en detalles. Carlos es más dinámico, tiene más golpes y puede romper el ritmo de Jannik, a quien le gusta jugar de una manera por encima de todo: rápido, golpeando a la misma altura. A su ritmo, es muy difícil de vencer. Para mí, Carlos está 100% por delante: un 55% a 45%. Pero entre esos dos, siempre han sido y siempre serán partidos muy abiertos", sentencia el de Onteniente.

Juan Carlos Ferrero también detalló, de todos los enfrentamientos entre los dos mejores tenistas del momento, cuál había sido el más especial y en el que más había disfrutado. La lógica indica que debería ser la pasada final de Roland Garros, pero el extenista español también se acuerda de otra fecha.

Recuerda Roland Garros, pero también el US Open 2022

"Mi momento favorito es el Abierto de Estados Unidos del 2022, en el cuarto set, cuando Carlos salvó una bola de partido. Creo que ese partido fue el inicio de la gran rivalidad entre los dos", afirma antes de añadir, lógicamente, lo vivido hace un año en París. "La final de Roland Garros del año pasado, con Sinner con tres puntos de partido, también. Allí ocurrió algo mágico. Carlos no se rinde nunca ni cuando parece derrotado. Es un guerrero", señalaba.

Recordando los años pasados con Carlos Alcaraz, Ferrero se queda con su sonrisa, con la que se ha ganado al público. "Lo que más echo de menos de mi época con Alcaraz es su actitud en la pista. Era agresiva, pero siempre con una sonrisa. Le he visto crecer desde los 15 años y llegó a un nivel que no creía posible. (...) Pensar en mi relación con Alcaraz me trae muchos recuerdos y siento, como es normal, algo de tristeza. Pero estoy bien. Le di todo lo que pude y hablar de ello no es fácil", afirma un Ferrero que ha hablado pocas veces en los últimos meses con su expupilo: "Los dos necesitamos espacio para empezar otra vez".