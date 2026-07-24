Djokovic, ahora sí, piensa en su retirada

El serbio tenía muchas esperanzas puestas en el pasado Wimbledon para lograr su 25º Grand Slam. Compitió y batalló como siempre, pero se topó con Sinner de nuevo. Ahora, el US Open podría ser su último gran intento

Wimbledon le ha dejado tocado, a nivel psicológico. Novak Djokovic lleva tiempo compitiendo para lograr su ansiado 25º Grand Slam con el que firmar su despedida soñada. Sin embargo, su físico y sus dos principales rivales, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, entre otros, se lo han impedido hasta la fecha.

El balcánico quiere ese broche para ponerle fin a su carrera y en tierras británicas lo acarició. Era la oportunidad perfecta porque Alcaraz no jugaba y Sinner no estaba en su mejor momento.

Calló las bocas de quienes decían que ya no podía competir en partidos de cinco sets, porque llegó hasta semifinales precisamente tras cinco horas y quince minutos de batalla ante Félix Auger-Aliassime. Pero allí se volvió a topar con el italiano en semifinales y cayó por un triple 6-4.

Así, con el US Open ya en el horizonte, el último 'Major' del año, Novak ha reconocido que cada vez tiene más claro que su adiós a la raqueta está próximo: "Mi retirada está más cerca que nunca".

Durante su intervención en el Fanatics Fest de Nueva York, el tenista balcánico de 39 años habló por primera vez de colgar la raqueta sin molestarse por ello: "Sigo sintiendo que puedo competir al más alto nivel, y los resultados lo demuestran. Todavía puedo mantenerme algo activo de vez en cuando, pero sí, el momento se acerca".

Por primera vez se le ha visto dudoso y eso es una señal. Y es que, al parecer, 'Nole' se ha dado cuenta que la retirada soñada es muy complicado que suceda: "Hay una categoría de atletas que quieren retirarse en la cima, otra categoría de atletas que quieren retirarse porque su cuerpo no les responde, y otra categoría de atletas que simplemente son derrotados por otros y se dan cuenta de que no pueden continuar. O bien, es todo eso".

Y en este sentido ha recordado el adiós de otras leyendas del tenis: "Sinceramente, me resulta asombroso escuchar a las grandes figuras de todos los tiempos y cómo afrontaban este proceso de, en cierto modo, dejar ir. Andre Agassi es uno de los grandes de todos los tiempos, por supuesto. Participó en mi documental y dijo: 'No sé cuándo llegará el final para Novak, pero estoy seguro de que, cuando llegue, llegará rápido'".

Y el serbio, ahora, le da la razón al norteamericano: "Creo que tiene razón. Claro que mentiría si dijera que no tengo esos pensamientos. Sí los tengo. Y no sé si existe una manera perfecta de jubilarse. Así que sigo intentando disfrutar de la competición y ya hablaremos de esto más tarde".

Los retos de Djokovic en el US Open

El gran objetivo será, evidentemente, levantar ese 25º Grand Slam que lleva persiguiendo desde su último éxito en Nueva York en 2023. Sin embargo, su actuación puede permitirle también superar varias marcas que permanecen en manos de dos leyendas estadounidenses: William Larned y Jimmy Connors.

El primer reto es el de convertirse en el campeón masculino más veterano de la historia del US Open, en manos de Larned, quien lo ganó en 1911 con 38 años, 8 meses y 3 días.

El segundo es el de superar a Connors como el jugador con más triunfos en el US Open. Para ello no tendrá que alcanzar siquiera las semifinales, porque Djokovic llegará con 95 victorias y el récord masculino está en 98.