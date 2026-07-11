Anuncio sorpresa de Djokovic en Wimbledon

El serbio cayó en tres sets en semifinales frente al número uno del mundo, pero lo hizo con dignidad y terminó hablando de su futuro. Cuando todos pensaban que era su última participación en dicho certamen, dejó abierta la puerta de regresar al All England Club

El vigente campeón y actual número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner, se cargó el sueño de la leyenda Novak Djokovic, que se vuelve a quedar con las ganas de conquistar su 25º Grand Slam.

A sus 39 años, se fue ovacionado de la pista central. El All England Club lamentó el adiós del balcánico, sin saber si lo podrán volver a ver en acción en el futuro. Muchos piensan que esta es su última temporada en el circuito. Casi todos, menos él. Y sobre ello, el tenista serbio no tuvo miedo a pronunciarse una vez terminado el encuentro frente al de San Candido: "Me gustaría volver. Al menos una vez más. Veremos".

Djokovic habla de paliza y decepción

Pasan los años y cada vez habla más claro 'Nole'. Sobre la derrota, no se reprochó nada tras caer con Sinner, ya que no considera que tuviera alternativas tácticas para hacer frente al italiano: "No, realmente no. Fue una buena paliza y no hay mucho que pudiera hacer".

Por eso entreno fuerte y trabajo. Únicamente perdí contra un jugador mejor. Es una realidad dura que tengo que aceptar de alguna manera", asumió Djokovic.

En este mismo sentido, Novak reconoció que en los últimos tiempos mantiene una batalla interna consigo mismo: "Entre las expectativas que tengo y lo que puedo hacer. Pero sigo sintiendo la emoción de la competición, aunque tengo que soportar mucho dolor físico pero tengo la sensación que cuando estoy sano puedo competir contra un top 5".

Nadie me obliga a jugar y lo hago porque quiero y puedo", subrayó el siete veces campeón en Wimbledon que se marcha aliviado porque físicamente terminó bien la competición.

La lectura más positiva de Djokovic en Wimbledon

"Me voy sin ninguna lesión", subrayó el tenista serbio, quien se siente que todavía es competitivo. "Siempre soy competitivo y doy lo mejor de mi. Puede parecer que a veces es más y otra menos pero es verdad que me cuesta seguir jugando a este nivel. Por lo menos tengo que asumir que he estado un escalón o dos por debajo de él", explicó.

"Sinner ha sido sólido en todos los lados y me costó leer su saque. Ese es un gran arma para él y es muy sólido desde el fondo de la pista. Llegaba tarde a cualquier golpe. Es solo eso. No había mucho que pudiera hacer. No pude seguir su ritmo. Iba a otra velocidad que yo", finalizó Novak Djokovic.

Sinner se rinde en elogios ante Djokovic

Mientras, el otra vez finalista de Wimbledon, Jannik Sinner, no pudo evitar dirigirle unas palabras emotivas, además de un profundo y sincero abrazo en la red tras finalizar el duelo: "Siempre hay presión cuando te enfrentas a Djokovic, pero me gusta porque me entreno para eso, para estos retos".

"En los Grand Slam es distinto jugar con él y es admirable cómo sigue en este nivel. Contra Felix Auger Aliassime fue espectacular. Es una inspiración para nosotros y para las nuevas generaciones", recalcó el italiano.

. Es uno honor poder jugar contra él. Solo me ayuda a crecer", finalizó el número uno del mundo, quien no tuvo dudas a la hora de dedicar la victoria. "Mi equipo hizo un gran trabajo para poner mi cuerpo y mente en las mejores condiciones", subrayó.