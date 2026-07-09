"Mi mayor deseo es que Djokovic gane otro Grand Slam", señala el mejor tenista italiano de las últimas décadas en la previa de su duelo con Sinner

El que fuera número uno del tenis transalpino, Fabio Fognini, desvela una promesa a Carlos Alcaraz que este año no va a poder cumplir

Hace un año se retiró a lo grande. Abría la Pîsta Central de Wimbledon ante el campeón, Carlos Alcaraz, y casi da la sorpresa. Obligó al entonces ganador de Roland Garros a luchar durante cinco sets y, tras caer, entendió que no había mejor forma para decir adiós. Doce meses después, Fabio Fognini ha regresado a la 'catedral' del tenis para seguir el tramo final del torneo, donde tras la eliminación de Flavio Cobolli, aún queda la gran baza italiana. Jannik Sinner.

El que fuera el principal referente del tenis transalpino de los últimos cuarenta años esta disfrutando de su regreso tras un año en el que, reconoce, ha prestado poca atención al tenis. Fognini no oculta su admiración por Djokovic, un rival que le ganó en las ocho ocasiones en las que se vieron las caras y al que considera como el mejor de su generación.

Por eso sorprende con sus palabras. En un momento donde el tenista serbio es visto como el mayor obstáculo de Jannik Sinner para hacerse con esta edición de Wimbledon, su paisano asegura que está deseando de verlo ganar de nuevo un torneo del Grand Slam. "Mi mayor deseo es que tenga la oportunidad de ganar otro Grand Slam. Estoy convencido de que esa es exactamente la razón por la que sigue jugando. Si lo conozco bien, ese sueño es lo que todavía le impulsa", afirma el extenista transalpino, en una entrevista con Sportklub, pese a que es consciente de que esa opción de ganar un Grand Slam más sería en este torneo y a costa del número uno italiano.

Elogios para Novak Djokovic

"La gente adora a Novak en todas partes, pero especialmente aquí. Ha ganado 106 partidos en Wimbledon y fue el mejor jugador de nuestra época", añade Fabio Fognini, que amplía su número de elogios al tenista de Belgrado. "Lo conozco muy bien. Es una gran persona y es fantástico ver que todavía sigue compitiendo", confirma.

En esta entrevista, el que fuera el primer Top-10 italiano en décadas desvela otra cosa más, que afecta al otro gran rival de Jannik Sinner: Carlos Alcaraz. Fognini se despidió como profesional ante el español y guarda con él una gran relación.

"Le deseo una pronta recuperación porque creo que él y Jannik Sinner están haciendo que nuestro deporte sea increíblemente emocionante. Es un auténtico placer verlos jugar", indica el de San Remo. Un Fognini que había acordado algo con el murciano y que, de momento, no va a poder cumplirse.

Prometió ver a Alcaraz jugando en la Central de Wimbledon

"Lo vi en Miami y le dije que cuando viniera a Wimbledon iría a ver su primer partido en la Pista Central. Lo habíamos hablado, pero al final llegó la lesión", desvela.

Pese a haber estado en el Miami Open o, ahora, en Wimbledon, el exnúmero uno italiano reconoce que, a lo largo del último año le ha prestado muy poca atención al tenis y se ha centrado más en compartir una vida más familiar con la también extenista Flavia Penetta, con la que tiene tres hijos.

"He hecho absolutamente de todo, menos jugar al tenis. He disputado alguna exhibición y sigo vinculado al deporte, pero ahora también puedo hacer todas esas cosas que me gustaban cuando competía. (...) Intento disfrutar de la vida como padre. Estoy completamente dedicado a mi familia. Es una etapa nueva para mí y, creedme, no es nada fácil. Me alegra muchísimo que Flavia esté conmigo, porque ella practicó el mismo deporte y entiende perfectamente cómo funciona todo. Ahora estamos juntos en casa todos los días. Todo gira alrededor de la familia. Nos organizamos continuamente: tú llevas a un niño al fútbol y yo llevo al otro a otra actividad. Durante nuestras carreras nunca vivimos algo parecido. Es una experiencia completamente nueva y hace falta tiempo para acostumbrarse", narra el extenista italiano, quien se muestra sorprendido de que este año se le haya pasado tan rápido.