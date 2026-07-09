Jannik Sinner se pone en alerta

El tenista italiano afronta mañana la repetición de la semifinal del Open de Australia, donde Djokovic le quitó la posibilidad de revalidar el título

Arthur Fery y Alexander Zverev abrirán este viernes, a partir de las 14:30 horas, las semifinales masculinas de Wimbledon. El ídolo local contra un Zverev que llega como campeón de Roland Garros y con las posibilidad de arrebatarle el número 2 del mundo a Carlos Alcaraz en caso de victoria.

Pase lo que pase será un aperitivo emocionante para lo que llega luego, el duelo entre Jannik Sinner y Novak Djokovic. El enfrentamiento que todo el mundo soñó cuando, hace ya dos semanas, se sorteó el cuadro final de Wimbledon 2026.

El serbio y el italiano no se enfrentan desde enero, cuando Djokovic dejó a Sinner sin la posibilidad de revalidar su título en el Open de Australia. Aquello le sirvió al serbio para jugar la final, pero la perdió ante Carlos Alcaraz. Y no pudo completar su Grand Slam número 25. Esa es la gran motivación que le tiene activo. Y ese deseo pasa también por ganar en Wimbledon, el torneo en el que mejores resultados ha logrado en los últimos años.

Sobre eso está avisado un Sinner que, fiel a su costumbre, se pone la piel de cordero pese a que le había ganado al serbio en los cinco duelos previos, entre ellos, en las semifinales del Open de Australia 2024 y las semifinales de Roland Garros y Wimbledon del pasado año.

Sinner cree que está por debajo de su nivel

“Sé que puedo ganarle si juego bien, pero también sé muy bien que puedo perder. Hay presión, pero la experimento con mucha naturalidad. Me alegra estar en la pista y dar lo mejor de mí”, señala Jannik Sinner en la previa de su gran duelo de semifinales y admite que no se va a confiar ante el serbio.

De hecho, asegura estar por debajo ahora mismo. “Si quiero tener alguna posibilidad en las semifinales, necesito mejorar mi nivel. Estoy jugando bastante bien y creo que cada día juego mejor. Tengo bastante confianza en que puedo ganar. No es seguro que lo consiga, pero normalmente me gusta jugar las semifinales. En las rondas importantes me gusta arriesgar”, avisa.

Jannik Sinner también tiene palabras de elogio para un tenista que es un referente para todos. A sus 39 años, Djokovic ha alcanzado este año más que el propio Sinner en los Grand Slam, ya que el italiano no ha llegado tan lejos como el serbio en ninguno de los dos que se han jugado previamente. “Para mí, es increíble cómo entrena, cuánto se dedica a sí mismo, a su cuerpo... Y la motivación que aún conserva. Creo que podemos estar muy contentos de que siga aquí dando el 100% e intentando ganar su vigésimo quinto Grand Slam”, sentencia.

Novak Djokovic reconoce su desgaste

Aunque el tenista italiano señala claramente a la última derrota en Melbourne para justificar ir de víctima, Novak Djokovic tiene claro que el número uno y gran favorito es su rival. "Ahora es diferente a Australia. Allí llegué mucho más fresco después de varios meses de preparación y el partido largo fue en semifinales. Aquí ha sido en cuartos y ahora tengo que enfrentarme a Sinner en semifinales", indica Djokovic sobre el nivel de cansancio con el que llega después de haber jugado la mayoría de sus partidos a cuatro sets y, el de cuartos, a cinco.

"Todavía intento demostrarme a mí mismo y también a los demás que soy capaz de competir con los mejores jugadores del mundo y ganarles en los escenarios más importantes. Lo hice en Australia y lo he vuelto a hacer aquí. Espero poder hacerlo un par de partidos más en Londres", avisa sobre la mentalidad con la que afronta este gran choque de semifinales de Wimbledon.