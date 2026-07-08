El revolucionario cambio que propone Rafa Nadal a los tenistas para los Grand Slam

El extenista español se mete de lleno en el debate sobre la subida de las ganancias de los tenistas en los Grand Slams

El debate sobre el 'prize money' de los Grand Slams ha dado mucho que hablar en los dos últimos meses. Aunque se conocían reuniones y discusiones, el 'bombazo' saltó en el Máster/WTA 1.000 de Roma, cuando las tenistas lo hicieron público y, abanderadas por la número uno Aryna Sabalenka, amenazaron con hace un boicot a Roland Garros.

El agua no llegó al río por ser demasiado precipitado, pero el debate se mantuvo durante el torneo parisino y amenazaba con repetirse en Wimbledon. El tercer Grand Slam de la temporada lo atajó de raíz, con una reunión y una subida de los premios que, por ahora, calló a los tenistas.

Sin embargo, Ben Shelton reveló que su verdadera reivindicación va más allá de eso. Lo que quieren es tener voz y voto en las decisiones de la ATP, ya que según señalan los jugadores y jugadoras profesionales, ahora mismo están totalmente al margen de las resoluciones que se toman en la altas esferas y que les afectan directamente a ellos.

Un debate que viene desde la época de Rafa Nadal

Ésa es una pelea que viene de largo, por la que luchó en su día Rafa Nadal y por la que Djokovic creó la asociación alternativa con la que quería pelear por darle más poder a los jugadores. Por eso, el extenista de Manacor sabe de lo que habla cuando se refiere a las exigencias de los tenistas a los Grand Slam. Pero no está para nada de acuerdo con lo que están reclamando.

"Si eres jugador, probablemente pienses que mereces más. Si eres un torneo, seguramente pienses lo contrario. Siempre estuve abierto a estas conversaciones cuando era jugador. Ahora que ya no lo soy, creo que los jugadores tienen razón en algunas cosas, pero no en todo. Los jugadores llegan al torneo, juegan, cobran su 'prize money' y vuelven a casa. Los torneos, en cambio, invierten durante todo el año para preparar esa o esas dos semanas de competición", expone en 'CNBC' un Rafa Nadal que sabe de lo que habla, ya que su Academia organiza un ATP Challenger, un torneo profesional cuyo presupuesto es importante.

En este sentido, Nadal da valor a lo que son los Grand Slam y a su ventaja competitiva con respecto al resto de torneos. "Los Grand Slams tienen una enorme ventaja porque solo hay cuatro al año. Tienen el privilegio de ser Grand Slams", afirma e de Manacor, quien señala claramente quienes son los que les han dado ese status. "Han construido esa marca. Merecen estar donde están porque, de alguna manera, nosotros, los jugadores, les hemos dado esa importancia. Son los torneos que siempre hemos querido ganar por encima de todos los demás. Por eso tienen ese poder", reflexiona.

Da un 'palo' a los tenistas y señala su propuesta

Sin embargo, cree que los tenistas también deberían mirar el esfuerzo que hacen estos, compararse con otras profesiones y asumir que son unos privilegiados. "Los Grand Slams aumentan el 'prize money' año tras año de manera importante. Si comparas lo que ganaban los jugadores hace 15 años con lo que ganan hoy, el incremento porcentual ha sido muy superior al de prácticamente cualquier otra profesión. Los jugadores también deben reconocer eso", añade el manacorí.

Por eso, propone una solución alternativa que exigir y presionar subidas concretas y llevarse un tanto por ciento del pastel. "No creo que los jugadores deban compartir los ingresos de los torneos. Creo que los jugadores deben llegar a un acuerdo con los Grand Slams. Decir: 'Quiero que mi prize money aumente un 5 %, un 10 %, un 15 % o un 3 % cada año'. Da igual el porcentaje, pero hay que encontrar un acuerdo. Los Grand Slams podrían comprometerse a aumentar el prize money un determinado porcentaje cada año. Sería justo para los jugadores y también para los torneos. Y, una vez firmado ese acuerdo, hacerlo por diez años para tener una década de tranquilidad", propone el extenista español, quien siempre ha creído en la estabilidad y cree que así se podría encontrar. Y no tener tensiones cada poco tiempo.