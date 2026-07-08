De ser 185 del mundo al estrellato absoluto en Wimbledon

Ya se ha convertido en la historia más bonita de esta edición de Wimbledon y en la gran esperanza británica, pero aún espera agrandar su hazaña

Cuando pasó a la tercera ronda era la gran sorpresa de esta edición 2026 de Wimbledon junto al japonés Mochizuki, pero tras ganar en octavos a Dimitrov en cinco sets su estatus pasó a ser el de héroe nacional. Arthur Fery se convertía en el sexto tenista británico que alcanzaba esta ronda en la central de Wimbledon, algo que antes que él sólo habían logrado Andy Murray, Tim Henman, Roger Taylor, Cameron Norrie y Greg Rusedski. De ellos, sólo Murray se proclamaría campeón.

El título parece lejos para este tenista nacido en Francia e hijo de un conocido empresario galo, presidente histórico del FC Lorient, pero criado en Inglaterra, muy cerca de las pistas donde ahora triunfa y que ha competido siempre bajo la bandera británica. Si tenemos en cuenta que partía como 114 del mundo en el inicio del torneo y que había entrado en el cuadro final gracias a una invitación, estar entre los 8 mejores ya casi es un título para él.

Más aún cuando empezó la temporada como 185 de la ATP y pocos esperaban verlo este año tan arriba tras llevar una proyección pausada en los últimos años, desde que salió de la NCAA, donde cursó estudios y jugó para la Universidad de Stanford. Su victoria ante Cobolli en el Open de Australia le dio confianza. Y ahora, si lo logra ante el mismo jugador, puede hacerle entrar en la historia.

Jack Draper ya está en el 'olvido'

En Wimbledon, de momento, ya ha ganado al reciente vencedor en Eastbourne, Zizou Bergs y a un Grigor Dimitrov que llegaba lanzado tras sus triunfos en las primeras rondas. Y, sobre todo, ha encandilado a un público deseoso de tenistas a los que apoyar y que ya tiene un nevo ídolo con el que suplir al lesionado Jack Draper.

"Lo que he vivido lo voy a recordar toda la vida. Quién sabe si volveré a experimentar algo así. Espero que sí, pero por si acaso estoy intentando disfrutar y absorber cada segundo", aseguraba Fery tras acabar su duelo de octavos, donde desveló qué era lo que más le había empujado. "Tenía muchísimos amigos, familiares y todo mi equipo en la grada. Y en partidos así siempre estoy mirándoles. Siento que todos estamos jugando el partido juntos. Cuando gané, siendo mi primera vez en la Pista Central y mi primer intento de alcanzar unos cuartos de final de Grand Slam, fue muy especial poder compartir ese momento con ellos", añadía.

Con el recuerdo de Goran Ivanisevic en 2001

Su caso, el de un 'wild card' que llega tan lejos, no es nuevo. De hecho, hay nombres históricos e ilustres que han llegado hasta aquí tras ser invitados en un Grand Slam: Juan Carlos Ferrero, Juan Martín del Potro, Henri Leconte, James Blake... Aunque los más destacados son las semifinales que alcanzó Jimmy Connors en 1991, con 39 años. Y, sobre todo, el título que consiguió Goran Ivanisevic cuando ocupaba el puesto 125 de la ATP y fue invitado en Wimbledon en 2001.

Lo que más ilusión le hizo a Fery fue ver a su ídolo, Roger Federer, contemplando su partido ante Dimitrov en directo. "Cuando encendí la televisión en el vestuario para ver el partido femenino vi que Roger Federer estaba en la Royal Box. No sabía que iba a venir y enseguida escribí a mi equipo diciéndoles: 'Roger está en el palco y estoy bastante nervioso'. Es increíble estar en una situación en la que uno de los mejores jugadores de todos los tiempos está viéndote jugar. Y más aún hacerlo en un partido a cinco sets contra Dimitrov en la Pista Central de Wimbledon", destacó.

Con Inglaterra totalmente pendiente de él se cruza este miércoles con Flavio Cobolli. Tal es la expectación que hay para verle que ha 'sacado' de la pista central de All England Tennis Club al mejor partido de cuartos de esta edición de Wimbledon: el Fritz-Zverev.

No lo tendrá fácil ante el italiano, pero ya tiene poco que perder. "Va a ser un partido muy duro. Espero un encuentro completamente diferente al de Australia -donde el inglés eliminó al transalpino- porque las condiciones son distintas y estoy seguro de que él estará al 100%. Jugué realmente bien aquel partido y sentí que lo dominé. Vamos a utilizar esa experiencia", confirmaba un Fery que ya es protagonista de la historia más bonita de esta edición de Wimbledon.