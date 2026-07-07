Calma en el Betis y ansias en Dani Ceballos tras una nueva reunión: "Nos vemos pronto"

El CEO de la entidad verdiblanca, Ramón Alarcón, no quiso dar pistas a su llegada de Madrid, donde presentó una nueva oferta al centrocampista utrerano, que volvió a utilizar las redes sociales para dar a entender que la 'fumata blanca' puede llegar pronto

Mientras Facundo Bernal aterrizaba en la capital hispalense para convertirse en el primer fichaje del Real Betis para la 26/27, en Madrid se llevaba a cabo este pasado lunes otra reunión con Dani Ceballos para intentar seguir avanzando en una negociación que aún presentaba ligeras diferencias tras los encuentros de la pasada semana, aunque todas las partes entienden que debe haber un final feliz. Si el encargado de recibir al pivote uruguayo en el aeropuerto de San Pablo fue el secretario técnico, Álvaro Ladrón de Guevara, quien se deslazó a la capital de España para verse las caras con el utrerano fue directamente el CEO de la entidad verdiblanca, Ramón Alarcón, pues son los números de su contrato los que se discuten una vez convencidas ambas partes de la idoneidad de volver a unir sus caminos.

Alarcón: "Es pronto, estamos trabajando en muchas opciones"

Así, a su llegada a la estación de Santa Justa, el ejecutivo bético se mostraba prudente sobre esta nueva toma de contacto con el centrocampista, en la que le habría trasladado una nueva oferta, con el consiguiente esfuerzo. Un movimiento que puede ser clave después de que días atrás se pusiera de manifiesto que las altas exigencias económicas del ex del Real Madrid no encajan en los parámetros económicos de un Real Betis que no hará locuras pese a los ingresos millonarios de la Champions. Incluso, quiere colocar a su ex canterano en el segundo escalón salarial de la plantilla, por detrás de Isco Alarcón y Antony.

"No te puedo dar información del mercado, es muy pronto, estamos trabajando en muchas opciones", se limitó a comentar Alarcón en declaraciones a El Correo de Andalucía (también al referirse al interés en Fran García), lo que da a entender que en las oficinas de La Cartuja se toman con relativa calma un culebrón que no para de escribir nuevos capítulos, muchos de ellos del puño y letra del protagonista a través de sus frecuentes mensajes en las redes sociales.

Dani Ceballos, "preparado para lo que viene"

Si días atrás el propio Ceballos parecía expresar una reflexión preocupante ("Quien te quiere encuentra la forma, no la excusa"), ayer mismo sus sensaciones parecían otras muy diferentes, casi dando a entender que no tardará en tener nuevo equipo. Y todos saben que su prioridad absoluta es volver a vestir de verdiblanco. "Más hambre que nunca. Más trabajo que palabras. Preparado para lo que viene. Nos vemos pronto". Así tituló un vídeo en el que se le puede ver trabajando por su cuenta en el gimnasio, compartido con sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

De momento, el conjunto bético arranca este martes la pretemporada, con los habituales reconocimientos médicos, y mañana viajará a Alemania para llevar a sabor su primer 'stage' del verano, aún sin Dani Ceballos, aunque ambas partes parecen condenadas a entenderse. Y eso que, una vez desvinculado del Real Madrid y como agente libre, al utrerano no le faltan pretendientes. Pero su objetivo sigue siendo volver a enfundarse la elástica de las trece barras nueve años después. Por ello, ha ido rechazando los diferentes acercamientos de otros clubes, que le ofrecen más dinero, si bien habrá que ver hasta dónde está dispuesto a rebajar su sueldo para volver a casa, pues ya se ha tenido que rascar el bolsillo para perdonar los 5 millones de euros netos que tenía asegurados en el conjunto blanco hasta 2027.

La apuesta del Ajax por Ceballos, con bastantes más 'novias'

Mientras tanto, el Ajax de Ámsterdam no solo sigue interesado, sino que le ha presentado una importante propuesta por escrito. El conjunto neerlandés incluso estaba dispuesto a pagar por su fichaje y había alcanzando un acuerdo por 6 millones de euros con Florentino Pérez, pero Ceballos lo tumbó, como hizo el pasado verano con su pactada venta al Olympique de Marsella. Pese a la presencia en sus filas de Míchel, ex técnico del Girona, al mediocentro no le atrae a priori la posibilidad de poner rumbo a la Eredivisie. Además, también se ha informado de un sondeo realizado por el Atlético de Madrid, así como del interés del Villarreal o la Juventus. También desde Arabia Saudí ha sido tentado, así como por parte de un importante club de Turquía. Pero Dani Ceballos sigue en sus trece de jugar en un Real Betis que ha dado un nuevo paso con esta nueva propuesta.