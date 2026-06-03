Hay partido: Ceballos dice que "todo es mentira" y de mini serie pasa a nueva temporada del 'culebrón'

Como el año pasado con el Marsella, el utrerano podría tumbar los avances del Real Madrid con el Ajax por su deseo de volver al Betis, que debe aprovechar la tesitura para recuperar al mediocentro en unas condiciones asequibles

Pues parecía que el 'culebrón Dani Ceballos' iba a durar este verano menos capítulos, pero ahora la respuesta del futbolista utrerano en sus redes sociales al presunto avance del Ajax con el Real Madrid en su fichaje hace dudar, sobre todo a los béticos. Particularmente, me parecería un desperdicio que se desaprovechara la ocasión de que Dani Ceballos volviera al Betis en unas condiciones bastante asequibles, pues se habla de seis millones de euros, una cantidad notablemente inferior a los 15 que le pidieron hace dos veranos a Manu Fajardo cuando fue a negociar a Madrid por el mediocentro.

Entiendo que los blancos quieran recuperar gran parte de la inversión que hicieron en su día (16,5 millones), pero en el último año de contrato y teniendo en cuenta que es un futbolista con el que no cuentan los técnicos en el Madrid, lo lógico y lo más razonable sería dejarlo irse a donde quisiera. Todo hace indicar que Dani Ceballos quiere volver al Betis y, deportivamente hablando, me parece que no hay ninguna duda.

Un futbolista de su trayectoria (va a cumplir 30 años el próximo mes de agosto, con tres Champions en su haber y bastantes títulos (muchos de ellos, vistos desde el banquillo, sí, porque ha participado poco con Real Madrid en los últimos años, pero eso no quita que tenga esa experiencia) y una calidad innata (no creo que nadie pueda dudar de la calidad de Dani Ceballos).

Para los que a lo mejor dentro del club tengan alguna incertidumbre sobre cómo afectaría la llegada de un futbolista con el nivel de Dani Ceballos a un vestuario que todo el mundo presume de que es una gran familia, yo creo que la presencia aquí de hombres como Isco Alarcón, de gente como Marc Bartra o Héctor Bellerín, también con mucha trayectoria, con mucho bagaje, hace que desaparezcan las dudas. Yo creo que es un 'win-win', como se suele decir, no sé exactamente cómo es la expresión, pero es una operación que, en los términos en los que se está planteando, sería un acierto total.

Si realmente Dani Ceballos quiere venir al Betis y va a hacer lo que hizo hace un año con la oferta del Olympique de Marsella, que había cerrado con el Real Madrid un acuerdo por 11 millones más cuatro variables, si lo va a tumbar igual, puede que haya partido y puede que todavía sea factible que el 'culebrón Ceballos' tenga una nueva temporada y no sea una miniserie que se agote en los primeros días de junio.