Los tres interlocutores verdiblancos con Dani Ceballos y el 'feedback' que reciben del utrerano

Asesorado estos últimos años, tras abandonar formalmente la agencia Bahía Internacional, por su propia familia, un abogado sevillano de confianza, otro que le presentó Marcelo y el comentarista y agente Petón, el utrerano ya ha activado la maquinaria mediática para su regreso

Sigue con un perfil bajo, lejos de los guiños y las indirectas vía Instagram (canal de comunicación preferido últimamente por los futbolistas). Pero Dani Ceballos ya ha activado la maquinaria mediática y hecho saber a diestro y siniestro no ya que tiene decidido salir del Real Madrid pese a restarle un año de contrato, sino que desea que su destino, de una vez por todas, sea el Real Betis. Se quedó a las puertas en el verano de 2024, pero, con todo arreglado para un contrato de larga duración donde diluir su alto salario (ocho millones de euros brutos), el dueño de su pase se descolgó pidiendo 15 millones (bonus incluidos, eso sí) y terminó volviendo a La Palmera Gio Lo Celso, no él.

Desde entonces, los contactos con el utrerano, a punto de ser padre, y su entorno (a saber: sin un agente ya definido desde su salida de Bahía Internacional, le asesoran su hermana Salomé, un abogado sevillano llamado David Rodríguez de la Cruz, otro afincado en Madrid que le presentó Marcelo y, para algunos temas, el comentarista deportivo José María Martín 'Petón') han sido continuos. En La Cartuja saben perfectamente cómo piensa y siente el aún '19' merengue, a quien se ha informado que, pese a la subida de ingresos por la clasificación para la Champions League, hay otras prioridades: se hará caja antes del 30-J para cuadrar cuentas, se busca un lateral zurdo y un punta de nivel...

Tendrá Dani Ceballos que hacer algún esfuerzo más aparte de elegir al Real Betis y rebajarse los emolumentos. De momento, esperar a que su desembarco sea factible económicamente. Y también negociar una salida del Real Madrid a coste cero o a cambio de una cantidad simbólica. Los rectores verdiblancos no invertirán un montante elevado en un jugador que va a cumplir 30 años el próximo mes de agosto y que, obviamente, no tendrá opciones de revalorizarse en unos años con una futura venta. Le propondrían cobra lo que Isco Alarcón (en torno a tres millones netos), pero todo lo que hubiera que pagar de traspaso se le descontaría de la partida asignada (no más de 24-25 millones brutos desde ahora y hasta aproximadamente la duración del contrato, el año 2030).

Los tres interlocutores válidos del Betis con Dani Ceballos

Joaquín Sánchez, ex compañero y confesor estos años

El portuense y el utrerano jugaron juntos en el Real Betis durante las temporadas 15/16 y 16/17. En total, jugaron juntos con la camiseta verdiblanca un total de 51 encuentros oficiales, compartiendo 2.766 minutos sobre el césped. Aunque con ellos juntos el equipo anotó 31 dianas, curiosamente ninguno de ellos asistió al otro. Ese periodo forjó una fuerte amistad entre Dani y Joaquín, que han mantenido con el paso de los años. Es el intermediario ideal y, ya retirado y cerca de la dirección deportiva, incluso sin ser declarado concretamente como adjunto a la misma, ha dialogado muchas veces con el mediocentro estos últimos años. Hilo directo y una excelente relación, animándolo, incluso, el 'Eterno 17' a volver en tono de broma públicamente.

Manu Fajardo, un director deportivo con mucho 'feeling'

Han coincidido varias veces en privado y en público (de las últimas, durante la visita del Betis Deportivo al Real Madrid Castilla). El aljarafeño, que negoció directamente con Dani Ceballos a lo largo del mes de agosto de 2024, ha seguido en contacto desde entonces. Es, encima, uno de los grandes valedores del regreso del utrerano a casa, de su encaje económico y deportivo, así como tiene la convicción de que entraría en los planes de Manuel Pellegrini en el hipotético caso de que todas las partes acordaran el fichaje.

Miguel Calzado, amigo de la familia desde hace mucho

Aunque Dani Ceballos también tiene hilo directo y fluido con José Miguel López Catalán, vicepresidente del Real Betis y miembro activo de la comisión deportiva heliopolitana, la relación del utrerano con el responsable de la cantera, así como de varios miembros de su familia, es larga y constante, además de otras cuestiones no futbolísticas que no han trascendido que le acercan al ejecutivo sevillano, también miembro del selecto grupo dentro del club con poder de decisión en materia de fichajes.