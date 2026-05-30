El crecimiento social del Betis no pasa desapercibido: noveno de los clubes de fútbol del mundo

El Observatorio CIES detecta que los verdiblancos han aumentado en 6,22 millones sus seguidores en Facebook, Instagram, X, TikTok y YouTube; solamente Bayern de Múnich, Barça, Real Madrid, Inter, Liverpool, Atlético de Madrid, PSG y Manchester City subieron más

Clasificado 21 años después para la Champions League, máxima competición europea de clubes, y afianzado entre los 6-7 mejores de LaLiga en lo que va de década, coincidiendo con la llegada a su banquillo de Manuel Pellegrini, la bonanza deportiva del Real Betis es una realidad indiscutible. A las órdenes del 'Ingeniero' van ya seis sellados consecutivos del pasaporte para viajar por el Viejo Continente, una final de la Conference League (perdida por 1-4 ante el Chelsea en 2025) y un título de la Copa del Rey para renovar las vitrinas del Benito Villamarín (ahora del Estadio de La Cartuja, mientras se remodela el recinto de La Palmera) tras 17 años de sequía.

Institucionalmente, la entidad natural de Heliópolis no vivía desde hace bastantes décadas una mayor estabilidad, con una reciente ampliación de capital que ratificó la mayoría accionarial de Ángel Haro y López Catalán, así como de un grupo afín de notables entre los que está el propio Joaquín Sánchez, consejero y adjunto a la dirección deportiva desde su retirada de los terrenos de juego en 2023. Todo marcha sobre ruedas, cubriendo presupuestos y cumpliendo objetivos, pero el crecimiento verdiblanco también se percibe exteriormente en otro apartado, el social, como ha hecho público esta semana el prestigioso Observatorio CIES.

En el 'Top 10' de clubes con mayor incremento de 'followers'

De esta forma, en el informe semanal 548, se han analizado los perfiles de todos los clubes del Mundo en las cinco principales redes (léase Facebook, X o Twitter, TikTok, Instagram y YouTube), apareciendo las del Real Betis en el 'Top 10' de mayor incremento en el último año. En concreto, los heliopolitanos están novenos, con 6,22 millones de seguidores más, por delante del Flamengo brasileño (+5,19) y únicamente por detrás de Bayern de Múnich (+16,11), FC Barcelona (+14,40), Real Madrid (+13,87), Inter de Milán (+12,46), Liverpool (+12,43), Atlético de Madrid (+11,19), PSG (+8,69) y Manchester City (+8,25).

Rozando los 30 millones de seguires o suscriptores en las RR.SS.

Con casi 30 millones de seguidores en las cinco principales redes sociales (29.696.869 para ser exactos al cierre de esta edición), se trata del 29º del mundo con mayor presencia en las mismas, teniendo en cuenta que CIES ha tomado como referencia para su informe los valores del mes de mayo. Mirando ahora el crecimiento relativo, el Real Betis ocuparía el cuarto lugar de todo el orbe, con un 27,2% más el último año (desde junio de 2025), superado sólo por el Sunderland inglés (+55,3%), el CD Leganés español (+43,3%) y el Wydad Casablanca marroquí (+28,5%). Por plataforma, el conjunto verdiblanco es el 18º (y quinto español) en TikTok o el 20º en YouTube en términos absolutos.