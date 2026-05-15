Haro y Catalán: de cómo sí hacer felices a los béticos

Si el ex director deportivo verdiblanco, ahora en el eterno rival, provoca vergüenza ajena cada vez que habla de "ser felices" como objetivo de una temporada en la que, de nuevo, el Sevilla ha rozado el descenso, los grandes artífices del regreso heliopolitano a la Champions lo han logrado con creces

Hace más de una década, tras la histórica junta general de accionistas del 23 de septiembre de 2025, una pareja de jóvenes empresarios sevillanos (un ingeniero de Villaverde del Río, enriquecido con las energías renovables y las estaciones de la ITV; otro economista de la capital hispalense, dedicado al sector de la tecnología y el entretenimiento) se abrazaba y levantaba los brazos en señal de victoria tras ganar lo que a todas luces fueron unas elecciones. 'Ahora, Betis, Ahora' logró el 27,4% del respaldo de la asamblea, por el casi 26% de Manolo Castaño, con el difunto Manuel Ruiz de Lopera a su favor.

Ángel Haro García y José Miguel López Catalán se hacían con el poder en el Real Betis y presentaban un ambicioso proyecto que incluía, entre otros puntos, la recuperación de la TV oficial, la construcción del nuevo Gol Sur y la terminación del Estadio Benito Villamarín, así como poner fin a la judicialización del club. Hablando en plata, prometieron "hacer felices a los béticos", lo que pasaba por acudir continuamente a competiciones europeas y luchar por títulos. Ahora, en 2026, de la mano de Manuel Pellegrini, son ya seis clasificaciones continentales consecutivas (más una con Quique Setién en la 18/19), una Copa del Rey y el retorno 21 años después a la Champions League.

"Era un sueño que teníamos, pero no lo queríamos verbalizar para no meter una presión extra al equipo", confesaban los dirigentes heliopolitanos tras el 2-1 al Elche CF del pasado martes, que, unido a la derrota del RC Celta en casa frente al Levante UD, certificaba con dos jornadas de antelación un hito de incalculables consecuencias. El técnico chileno, por su parte, reconocía que, en la pizarra del Martínez Valero antes de jugar la primera jornada de la 25/26, escribió que allí debía darse el primer paso hacia la Champions League. Lo tenían entre ceja y ceja, pero se lo callaron. Ahora, con el cupo extra por rendimiento de los equipos españoles, se ha hecho realidad.

Antonio Cordón, por la puerta de atrás

Seguramente alguien tilde a quien esto firma de ventajista, pero no es ni la primera ni la última vez que en ESTADIO Deportivo afeamos a Antonio Cordón sus declaraciones en rueda de prensa. Con un infantilismo impropio de alguien con su cargo y su responsabilidad, el de Granja de Torrehermosa, que ejerció como director deportivo del Real Betis entre 2020 y 2023, haciendo lo propio esta temporada en el eterno rival, el Sevilla FC, eludía hablar de Europa (lógicamente), pero también de la permanencia como objetivo de los nervionense. Hasta cuando más arreciaba la tormenta, el alto ejecutivo hablaba de que los sevillistas estuvieran "alegres" como su encomienda personal.

Todo hace indicar que este verano se marchará por la puerta de atrás, porque los nuevos dueños, al menos ahí, quieren alguien más serio. Queda demostrado en la otra orilla del Guadalquivir que no hay nada de malo en esa expresión, como tampoco en sus símiles con animales arrodillados o gigantes dormidos. Lo que no parece de recibo es acudir a esos tópicos y maquillar la realidad con reflexiones que hacen sentir al sevillista tonto, buscando una cámara oculta que no aparece. Y, sobre todo, víctima de una vergüenza ajena que no es, precisamente, lo mejor en tiempos de guerra.