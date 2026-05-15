Aitor Ruibal, operado con éxito del menisco externo: los plazos para su recuperación

El de Sallent ha pasado este viernes por el quirófano en Barcelona para solucionar las molestias que lleva arrastrando gran parte de la presente temporada, adelantando su intervención unas semanas tras la consecución matemática de la Champions para llegar en plena forma a la pretemporada

El Real Betis ha informado a media tarde de este viernes del éxito en la operación a la que se ha sometido en Barcelona uno de sus capitanes, Aitor Ruibal, quien, como anunciaba en la víspera, ha consensuado con los servicios médicos de la entidad y el cuerpo técnico el adelanto de una intervención programada para dentro de unas pocas semanas. El de Sallent de Llobregat, que cumplió sanción ante el Elche CF tras su injusta expulsión en Anoeta, habría vuelto precisamente este domingo en el Camp Nou, aunque habría seguido apercibido con vistas al epílogo contra el Levante UD, por lo que todas las partes convinieron que su ausencia fuera definitiva.

El carrilero diestro se ha sometido a una artroscopia de su rodilla derecha para solucionar las molestias derivadas de una lesión crónica en el menisco externo que, ahora, quedan solucionadas drásticamente. El compromiso del canterano ha sido enorme, poniendo parches y conviviendo con el dolor durante todo el curso para ser siempre una opción para Manuel Pellegrini. No en vano, ha batido en la 25/26 su récord de minutos, con 2.703, repartidos en 42 encuentros oficiales, y también el de participaciones en goles, con cinco tantos y cuatro asistencias, actuando como lateral, extremo y delantero centro.

A partir de este 15 de mayo, el 'hombre orquesta' de la plantilla verdiblanca iniciará un proceso de rehabilitación que no le impedirá apoyar la pierna en cuestión prácticamente desde los primeros días, pero que se prolongará entre uno y tres meses, dependiendo el tipo de intervención concreta. Según ha podido saber ESTADIO Deportivo, el objetivo es que Aitor Ruibal pueda iniciar a pleno rendimiento la pretemporada dentro de unas ocho semanas, por lo que serán unas vacaciones activas para el catalán, sobre todo la primera parte, con visitas continuas a la Ciudad Deportiva Luis del Sol para fortalecer la zona dañada.

Un posible cambio de rol para el curso que viene

Como se avanzó en estas páginas, la idea del Real Betis es contar con Aitor Ruibal, con dos años pendientes de contrato, mucho más como atacante que como lateral. De esta forma, se estudia qué hacer con Ángel Ortiz, si cederlo o no, mientras que se buscarán no sólo dos laterales zurdos para renovar completamente esa posición, sino también uno diestro que compita con Héctor Bellerín seriamente por la titularidad, alguien curtido y de nivel para la temporada de Champions League. Así, el de Sallent sería más considerado como extremo e, incluso, como un recurso más para la punta de lanza junto con el 'Cucho' Hernández y el delantero que se pretende para sustituir a Cédric Bakambu.