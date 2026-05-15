Dani Fragoso: "Quién nos iba a decir cuando cogimos el equipo que, faltando dos jornadas, íbamos a estar vivos"

El entrenador del Betis Deportivo admite que la cita de este sábado en La Cartuja ante el Tarazona "es una final", pero "también para ellos", al tiempo que califica de "orgullo" dirigir un vestuario que "es una familia" y lanza una promesa: "Hasta el final vamos a estar dando guerra"

"Estamos ilusionados por el partido que es y lo que representa. Es una final. Es el partido más importante de la temporada y, sobre todo, desde aquí dar las gracias al club por la disponibilidad que ha tenido, el premio que le quieren dar a los chicos de poder jugar en La Cartuja. Ojalá que se llene lo máximo posible el estadio, porque los necesitamos", apuntaba este viernes Dani Fragoso, entrenador del Betis Deportivo, en los medios oficiales del club, donde cruza los dedos para que la medida de trasladar el choque desde la Ciudad Deportiva Luis del Sol al otrora Olímpico de Sevilla.

"Yo también he dicho a los chicos que tampoco nos descentremos del objetivo. Que sí, que todo es muy bonito, que jugamos en La Cartuja, pero que nos centremos en lo que tenemos que estar, que va a ser un partido muy complicado. Un equipo que también se la está jugando, que también es veterano, que sabe de qué está hecha la categoría y con jugadores que han estado en Segunda división. Nuestro foco está en el verde", desvelaba el catalán, que entiende que "la clave es el vestuario", donde son "una familia, una piña, yendo todos a una y dando igual quién juegue, si juega uno más, uno menos, aunque lógicamente a todo el mundo le gusta jugar".

Y resaltaba la fortaleza mental de los suyos: "Durante toda la temporada nos hemos visto ahí abajo, pero estos chicos dan siempre la cara. Yo, cuando estaba en el juvenil y jugábamos la Youth League, siempre dimos la cara. Hemos conseguido buenas victorias, y este año igual con el Betis Deportivo. Cuando hemos tenido que jugar partidos importantes ante equipos muy buenos, estadios que eran grandes con su afición, hemos sido valientes, hemos sido nosotros mismos, así que hay que disfrutar de ellos. Cómo compiten, cómo juegan, la alegría que transmiten en el día a día, la verdad que eso como entrenador me llena de orgullo".

La SD Tarazona también tendrá presión

"Esto va a ser una final tanto para ellos como para nosotros. Es verdad que ellos tienen un colchón de un poco más de puntos, pero bueno… La semana que viene el Tarazona juega contra el Sabadell, que también se está jugando el ascenso, y lo bueno de todo esto es que hay muchos equipos que están metidos ahí, en el ajo, como decimos. Tanto por arriba como por abajo se están jugando todo. Esta semana hay un Nàstic-Europa, hay enfrentamientos directos, y la semana que viene también. Nosotros nos centramos en ésta, que es la importante, y por suerte jugamos en casa y dependemos de nosotros para ganar el partido. Hasta el final vamos a estar dando guerra".

Con Fragoso, 30 puntos de 57 posibles

"Estamos satisfechos por cómo se están haciendo las cosas. Quién nos iba a decir cuando cogimos el equipo que, faltando dos jornadas, íbamos a estar vivos. Contando desde ese día, creo que ahora mismo estaríamos en 'play off' (30 puntos de 57 posibles). Pero bueno, la situación es diferente, los chicos saben lo que nos estamos jugando, es muy importante para nosotros estos partidos que quedan

La inestimable ayuda de Pablo García

"Para nosotros, tener a Pablo García es un lujo, porque ya no sólo lo que es él, lo que representa, sino también lo que contagia a los compañeros. Él fue a la selección sub 21 y luego estuvo con nosotros; ha estado en el primer equipo y, al día siguiente, ya estaba con nosotros viajando... Sólo tengo palabras buenas para él, porque lo que transmite, cómo juega, lo que nos está dando tanto dentro como fuera del campo... Hay muchos jugadores que a veces, cuando ya tocan primer equipo, no quieren ni escuchar hablar del filial. Y él no. Cuando no ha podido jugar en el primer equipo, me consta que él ha solicitado bajar con nosotros, y para nosotros encantado que esté aquí", zanja Fragoso.