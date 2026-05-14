Sin miedo escénico: el Betis Deportivo - Tarazona, el sábado a las 21:00 horas en La Cartuja

La entidad verdiblanca recoge el guante del filial y, recibida la aprobación de la RFEF, ubicará la final por la permanencia en Primera RFEF en el mismo escenario de los partidos del primer equipo; habrá entrada gratuita y se espera una respuesta masiva

El Betis Deportivo-SD Tarazona de la penúltima jornada de Liga en el Grupo 2 de Primera RFEF, fijado a las 21:00 horas de este sábado 17 de mayo, se disputará finalmente en el Estadio de La Cartuja y no en la Ciudad Deportiva Luis del Sol. La entidad heliopolitana ha recogido el guante lanzado por el filial, que pidió el traslado para generar cierto miedo escénico al rival y asegurar una gran presencia de público, confirmando este jueves la reubicación, una vez recibido el visto bueno de la RFEF. Además, habrá entrada gratuita para los socios, lo que garantiza una ocupación interesante del recinto colindante con Santiponce.

Tras encadenar dos triunfos, tres en las últimas cuatro jornadas, el segundo equipo hispalenses pasaría de estar a cuatro puntos a quedarse a uno punto de su gran rival por la permanencia, el cuadro aragonés, en caso de imponerse este fin de semana. Como quiera que los rojiazules vencieron en la primera vuelta por 1-0, vencer ahora por dos o más goles de diferencia asignaría a los verdiblancos el duelo directo, que puede ser clave en la última jornada, cuando los de Dani Fragoso visitarán a un FC Cartagena aún con opciones seguramente de 'play off' y la SD Tarazona reciba al CE Sabadell (ambos el sábado 23-M a las 18:30), que compite por el título.

Vuelve Gnangoro y siguen fuera los tres lesionados de larga duración

El técnico del Betis Deportivo recuperará para la importante cita en La Cartuja ante la SD Tarazona a su pivote titular, Gnangoro Bouare, que vuelve de sanción. No cae ninguno por este motivo, al tiempo que seguirán lesionados los que ya lo estaban, que son, por desgracia, de larga duración: Antonio Toral, Ismael Barea y Carlos Reina. Ya estaba disponible en tierras murcianas Emmanuel N'Goran, expulsado en la visita al Atlético Madrileño, pero Dani Fragoso está dando continuidad a la pareja de centrales formadas por Jorge Oreiro y Elyaz Zidane. El mediocentro almeriense aunque oriundo de Mali, que ha llamado la atención de clubes de superior categoría, sí entrará en la 'sala de máquinas' por Aitor Gismera.

Pablo García, la cara visible del 'milagro'

El estandarte de la lucha contrarreloj del Betis Deportivo por la permanencia en el Grupo 2 de Primera RFEF, más allá de un Dani Fragoso que ha firmado 30 de 57 puntos posibles, es Pablo García. El atacante del Parque Alcosa, al que no se le caen los anillos por tener que bajar un par de escalones para ayudar a sus coetáneos y compensar de esta forma su falta de minutos en la elite, ha aportado en todos los partidos que ha jugado menos en uno (6), en cuatro de ellos de manera decisiva.

De esta manera, el '7' debutó con doblete en el 3-1 del derbi chico ante el Sevilla Atlético, marcando también en la derrota por 5-2 ante el CE Europa. Repitió en el 2-1 en Los Bermejales al Hércules CF, no tuvo participación directa en el 1-2 en Torremolinos y brindó una asistencia a Borja Alonso en la derrota con diez ante el Atlético Madrileño (3-1). En los dos últimos encuentros, goles determinantes para ganar a Antequera CF (1-0) y Real Murcia (1-2). En total, seis tantos y una asistencia en siete encuentros: sin él, seis puntos menos.