Una oferta irrisoria por Altimira, que sigue estando más cerca de la Bundesliga

Tras filtrarse una reunión en Sevilla con responsables del Leipzig, desde Portugal anuncian que el Sporting CP puso sobre la mesa 12 millones de euros por el pivote de Cardedeu, bastante lejos de su valor de mercado y a mitad de camino de las pretensiones heliopolitanas por él

El Sporting CP habría presentado al Real Betis una primera propuesta por Sergi Altimira, cifrada según CNN Portugal en doce millones de euros, puja que habría sido rechazada de plano en el Estadio de La Cartuja. Un montante irrisorio, en realidad, por un pivote que, si bien no está siendo fijo en los planes de Manuel Pellegrini, tiene un valor de mercado aproximado, según la web especializada 'Transfermarket', de 20 millones, siendo, incluso, superior la exigencia de los heliopolitanos, que fijaron un precio de salida de 25 millones.

Desde que se destapó hace algunas semanas el interés de los 'Leoes' por el de Cardedeu llegaron informaciones erróneas desde el país vecino a cuenta de que la necesidad bética de hacer caja podría abaratar el precio del centrocampista defensivo de 24 años, con contrato hasta 2029 y una opción magnífica de generar plusvalía, ya que aterrizó por menos de dos millones. Sin embargo, la realidad es que la clasificación verdiblanca para la Champions League y la subida de ingresos tira por tierra ese argumento.

El futuro de Altimira apunta a Alemania

Más allá de que la reunión de esta semana en Sevilla con emisarios del RB Leipzig cuaje o no en forma de propuestas formales, el caso es que eñ futuro de Sergi Altimira apunta a la Bundesliga. El de la antigua RDA no es el único club alemán que tiene bajo el radar al de Cardedeu, con seguimientos también intensos desde la Premier League y la Championship, aunque más atraído a priori por el destino centroeuropeo. El Eintracht de Frankfurt hizo también alguna intentona en el pasado y no renuncia a él, pero dicen a ESTADIO Deportivo que hay un 'tapado' bien colocado también.

Altimira, Deossa, Lo Celso y, si acaso, Natan antes que Abde

La hoja de ruta en La Cartuja con la consumación de la Champions League y la seguridad de un aumento de ingresos pasa, como adelantó ESTADIO Deportivo, por hacer caja con elementos menos necesarios como Sergi Altimira, Nelson Deossa o Giovani Lo Celso antes que desprenderse de sus mejores hombres. Los 'cantos de sirena' por Ez Abde y Natan de Souza pueden ser ciertos, aunque en la planta noble del coliseo verdiblanco tienen claro que se puede seguir creciendo y mejorando la plantilla sin tener que rearmarse a partir de un solar.

Eso no quiere decir que se vayan a rechazar propuestas fuera de mercado, más factibles por el marroquí y el brasileño, aunque sería uno u otro, no los dos, habida cuenta de que ninguno tiene intención de forzar una salida y de que, como ya se ha explicado, no existe, en realidad, ni siquiera la urgencia de cuadrar las cuentas como tal. Habrá fichajes en todas las líneas y se espera alguna baja dolorosa, si bien simplemente con los que acaban (Ricardo Rodríguez, Cédric Bakambu, la ventana que se puede abrir con el 'Chimy' Ávila) se generarán huecos.