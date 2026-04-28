El Sporting CP no se olvida de Altimira y tiene un plan para abaratar su fichaje

Tasado por los verdiblancos en 25 millones fijos más bonus, clubes de la Premier, la Bundesliga y la Eredevisie han sondeado su contratación en anteriores ventanas sin llegar a las pretensiones verdiblancas o a la fórmula preferida

Sigue vivamente interesado el Sporting CP en Sergi Altimira, como se avanzaba hace dos semanas en ESTADIO Deportivo. Piensan los lisboetas reinvertir parte de lo que recauden por Morten Hjulmand, tasado por la web especializada 'Transfermarkt' en 45 millones de euros, más del doble que el de Cardedeu (20 millones). Sin embargo, como es normal en estos casos, el que puja quiere abaratar en lo posible la compra, mientras que el que vende pretende sacar la mayor tajada. Por el pivote, reclutado del Getafe CF por 1,8 millones, se han rechazado propuestas que rondaban los 20 millones, pues la exigencia es llegar a los 30 millones, con un fijo innegociable de 25.

Fulham, Eintracht, Leipzig y Ajax han sondeado en anteriores mercados también al ex sabadellense, aunque sin alcanzar el listón fijado en La Cartuja o con fórmulas como la cesión remunerada con opción de compra que no convencían a las otras partes. Ahora, más aún con el reciente ostracismo de nuevo de Altimira, parece claro que el '6' y la entidad heliopolitana separarán sus caminos en verano, pues se trata seguramente del activo capaz de dejar mayores plusvalías por su bajo coste de adquisición (que lo sitúa prácticamente al nivel de un canterano) y su caché fuera de la capital andaluza a sus 24 años. Resta saber su destino y las condiciones del trato.

Desde 'A Bola' argumentan que, si bien el Sporting CP conoce el precio de salida, tiene un plan para reducir al máximo la inversión que sería necesaria para ficharlo. Y es que, según el diario luso, el Real Betis necesita hacer una venta antes del 30 de junio de 2026 para cerrar el año fiscal con las cuentas equilibradas, lo que, sin ser incierto, no es exactamente así. Y es que, con más de 21,3 millones de euros, la entidad verdiblanca ha superado su previsión de ingresos por competiciones continentales este curso, aunque la eliminación en cuartos de final contra el Sporting de Braga ha evitado que la bolsa siguiera creciendo y fuese innecesario vender para cuadrar el presupuesto.

Issa Doumbia no es una alternativa, sino un complemento para Altimira

Aunque el Sporting CP sigue también la pista del mediocentro defensivo del Venezia Issa Doumbia, su posible fichaje no invalida el de Sergi Altimira, sino que, más que una alternativa, el deseado jugador italo-marfileño sería un complemento para el de Cardedeu. Porque, aparte de vender a Morten Hjulmand, está en la rampa de salida otro efectivo de la medular blanquiverde, capaz de desempeñarse en varios puestos, eso sí. Se trata de japonés Hidemasa Morita, por lo que serán dos los refuerzos que acometerá en la próxima ventana de transferencias el cuadro lisboeta para su 'sala de máquinas'.