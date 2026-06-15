El Betis irrumpe en la carrera por Lautaro Rivero por si sale Natan

La entidad verdiblanca ha mostrado interés por el joven pero consolidado central de River Plate, por el que inició contactos hace varios meses la Real Sociedad

La dirección deportiva bética rastrea el mercado de centrales para cubrirse las espaldas ante la posibilidad que se produzcan salidas en el eje de la zaga, especialmente por el vivo interés despertado por Natan, que incluso se encuentra en la agenda del Barça.

En este sentido, Manu Fajardo maneja diversos nombres por si necesita apuntalar esta demarcación y una vez más ha puesto sus ojos en el fútbol argentino como caladero frecuente para esta demarcación en los últimos tiempos.

Lautaro Rivero, en la agenda de Fajardo

El club verdiblanco ha mostrado interés por Lautaro Rivero, central de 22 años que se erige en una de los grandes valores actuales de River Plate y cuyo valor de mercado asciende a día de hoy a siete millones de euros según Transfermarkt.

Así, el diario As afirma que el club heliopolitano ha irrumpido en las conversaciones que mantiene desde hace meses la Real Sociedad para hacerse con los servicios del zaguero oriundo de Moreno en su búsqueda de un zaguero zurdo para sustituir a Caleta-Car.

De esta manera, los verdiblancos se habrían posicionado como uno de los pretendientes de Rivero, un fijo en los planes de Coudet y que lo ha jugado prácticamente todo esta temporada.

La postura de River Plate para este mercado

A día de hoy, River necesita vender para poder reforzar el equipo con los futbolistas que desea su entrenador, pero todavía no tiene claro si desprenderse de Rivero ante la posibilidad que se pueda revalorizar más todavía junto al recién fichado Nicolás Otamendi.

Por ello, se encuentra la espera de una propuesta oficial para tomar una decisión definitiva bajo la premisa de que solo se lo platearían con una propuesta vehemente, posiblemente superior a su tasación actual. Entre sus exigencias incluirá posiblemente reservarse un porcentaje de una futura venta o plusvalía a sabiendas de que Real Sociedad y Betis son clubes muy propicios para disparar la cotización, como, por ejemplo, ha ocurrido en Heliópolis con Valentín Gómez, firmado el pasado verano procedente de Vélez.

Fijación en el mercado argentino para reforzar la zaga

Valentín fue el último central firmado por el Betis como reflejo de la atención prestada al mercado argentino por el Betis para el eje de la zaga, reforzado por el hecho que en marzo reactivó la operación para reclutar a Kevin Lomónaco, de Independiente, si bien, como reveló ESTADIO Deportivo, la filtración de las negociaciones provocó que el Betis frenara las conversaciones y diera un paso atrás que a día de hoy mantiene.

Lautaro Rivero ha sido internacional con Argentina en una ocasión y está bien considerado por Lionel Scaloni, hasta el punto de que entró en las quinielas para la lista definitiva del Mundial, quedándose fuera finalmente.