Artem Dovbyk deja de ser un 'no' rotundo en el Betis para coronar el proyecto de Champions

Mientras que en Italia insisten en negociaciones entre Betis y Roma, en La Cartuja, como apuntan a ESTADIO Deportivo, se ha cambiado el discurso y, aunque ahora están centrados en otros asuntos, ya no se descarta esta ambiciosa vía bajo el argumento de que todo puede pasar en este mercado

Desde Italia aseguraban días atrás y mantienen que el Betis, al igual que el Villarreal, ha emprendido negociaciones con la Roma para coronar el proyecto de Champions con Artem Dovbyk, delantero que encaja perfectamente en el perfil de punta referencia y con experiencia en el fútbol que busca Manu Fajardo.

Sin embargo, las cifras económicas de la operación no cuadran a día de hoy en los parámetros verdiblancos, a pesar de que se destinará la mayor inversión del verano a la incorporación de un delantero de primer nivel que garantice goles, pues el club italiano pide lo que le queda de amortizar de su fichaje, alrededor de 25 millones de euros.

Cambio en el Betis con la vía de Dobvyk

Antes de que surgiera esta información en el país transalpino, desde La Cartuja aseguraban a ESTADIO Deportivo que el punta ucraniano no estaba entre sus objetivos, pero a día de hoy, como confirman fuentes internas a este medio, el discurso en La Palmera ha experimentado un giro y Dovbyk ya ha dejado de ser un 'no' rotundo.

En este sentido, se transmite que ahora mismo no se encuentran centrados en este asunto, pues la prioridad son las salidas para hacer caja antes del 30 de este mes, pero tampoco lo descartan en absoluto bajo el argumento de que hasta septiembre puede ocurrir cualquier cosa.

La traducción es evidente: el internacional con Ucrania gusta mucho a la dirección deportiva y se mantienen muy pendientes de su situación y de la posibilidad de que la Roma rebaje sus pretensiones ante las dificultades de que ningún pretendiente se haga cargo del elevado traspaso y de la altísima ficha del futbolista, que asciende a 3,5 millones neto.

La Roma podría acceder a la cesión con opción a compra como último recurso

A esta redacción le consta que la Roma podría llegar a acceder más adelante al préstamo con opción de compra si nadie alcanza las cifras de traspaso,, lo que le bajaría la amortización pendiente de cara al verano de 2027 y podría pedir una cantidad más asumible. No obstante, en estas condiciones, más factibles obviamente para su incorporación, el Betis precisaría compartir la ficha con la entidad capitalina ante la imposibilidad de asumirla en solitario.

A nivel de traspaso directo, el club verdiblanco tiene previsto invertir una cifra similar o algo superior a lo desembolsado por Cucho Hernández en enero de 2025, alrededor de 14 millones de euros, y desde dentro ya no se cierra la puerta por completo a la vía de Dovbyk, aunque sí que se sale al paso de las negociaciones referidas desde Italia, información, que, por otra parte, parte de la propia Roma, quizás con la intención de encarecer el producto.

Dovbyk, en la recámara por si se dan las circunstancias

Ahora, el nombre de Dovbyk está en la recámara por si se dan las circunstancias de acceder a un delantero completamente contrastado que llegaría como un fichaje estrella para disputar la Champions League e ilusionaría a la afición.

Cabe insistir en que no es posible en los números actuales y que se trabaja en otras opciones, como Franculino Djú, también costosas, pero en Heliópolis se mira de reojo con la intención de actuar en un contexto diferente al actual, lo que no se descarta con el fin de mercado como límite si antes no se ha puesto a tiro y cerrado otros de los delanteros en la lista. No obstante, todo apunta a que el fichaje delantero va para largo.