La revolución del Borussia favorece la salida de Fábio Silva y aviva las opciones del Betis

El club germano prepara cambios en su vanguardia que impulsarían las negociaciones, con varias fórmulas sobre la mesa, para la salida del punta luso, de los preferidos por Manu Fajardo para la delantera de Champions

Fábio Silva se erige en uno de los delanteros que más gustan a Manu Fajardo y Manuel Pellegrini de cara a reforzar la delantera para el proyecto de Champions, aunque no el único lógicamente. De hecho, como reveló ESTADIO Deportivo, el Betis ya lo intentó en enero ante la falta de continuidad del portugués en su primer año en el Borussia Dortmund, pero el club germano cerró la puerta a su cesión.

Su situación apenas cambió y el luso mantiene su deseo de salir este verano al considerar que no encaja en el estilo de juego del Borussia, con el fútbol español en el punto de mira tras brillar en Las Palmas. Por ende, el balón se encuentra en el tejado del club teutón y su nuevo director deportivo, Ole Book, pues de sus planes con Fábio Silva dependerá su postura en el mercado.

Posible revolución en el ataque del Borussia que afecta a Fábio Silva

Y lo cierto es que el Borussia, según apuntan desde Alemania, se prepara para una posible revolución en su delantera en la que no contarían con el punta de Oporto, por lo que estarían abiertos a negociar su salida en esta ventana estival.

En este sentido, gana fuerza la posibilidad del traspaso de Serhou Guirassy, máximo goleador el curso pasado con 22 años y que cerró la puerta de la titularidad a Fábio Silva. El Fenerbahçe aprieta para cerrar su fichaje y en el Borussia no descartan su salida si los turcos u otros pretendientes se acercan a la cláusula de 50 millones de euros del delantero de 30 años.

Fisnik, el preferido como relevo de Guirassy si finalmente sale, le cerraría otra vez las puertas

Su salida podría beneficiar a Fábio Silva en teoría, pues otros de los motivos que esgrimía para marcharse era la continuidad a priori de Guirassy, si bien su venta no cambiaría prácticamente nada, porque el Borussia reinvertiría en otro punta titular, con Fisnik Asllani como el favorito tal y como apuntan desde Dortmund.

El ariete de 23 años oriundo de Berlín destacó el curso pasado en el Hoffenheim, con 11 goles y 10 asistencias en 33 partidos. Su valor de mercado asciende a 35 millones, por lo que su fichaje supondría un desembolso sustancial.

La llegada de un delantero de su potencial junto a la presencia de Maximilian Beier -10 goles y 10 asistencias en la 25/26- complicarían seriamente de nuevo su acceso al once titular, por lo que todos los caminos apuntan a la salida deseada por Fábio Silva.

El Betis, muy pendiente y con una fórmula preferida que difícilmente aceptaría el Borussia

Su protagonismo guadianesco ha provocado que su valor de mercado se despeñe en cinco meses, pues su cotización ha pasado de los 28 millones de euros en diciembre a los 22 kilos de la última revisión en mayo por parte de Transfermarkt, reflejo de su situación.

Cabe recordar que el Borussia Dortmund pagó el pasado verano 22,5 millones por su fichaje, por lo que tratará de recuperar la inversión o buena parte de ella. En Heliópolis, obviamente, estarían encantados con una cesión con opción a compra, pero lo más probable es que en el Signal Iduna Park quieran hacer caja de manera inmediata con un traspaso o un préstamo con obligación a compra. En La Palmera, también pendientes entre otros de puntas como Kévin Denkey o Franculino Djú, están al acecho.