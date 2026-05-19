Un obstáculo menos para resolver el futuro de Fábio Silva con el Betis muy pendiente

Muy del gusto de Manu Fajardo para el proyecto Champions, la lista definitiva de Portugal para el Mundial allana el camino y acelera los plazos para definir su futuro y para la decisión del Borussia Dortmund, una vez que el delantero lo tiene bastante claro

No es ningún secreto que el mayor esfuerzo económico del Betis este verano se reservará para el fichaje de un delantero de plenas garantías para el proyecto de Champions ni tampoco que Fábio Silva se erige en una de las opciones que gustan y encajan a la dirección deportiva después de haber tanteado el terreno para enero.

De ese modo, ESTADIO Deportivo revelaba recientemente que "Manu Fajardo y Pellegrini adoran a Fábio Silva" y podrían darse las circunstancias para su incorporación, pues, a diferencia del periodo invernal, cuando el Borussia Dortmund le cerró la puerta, todo apunta a que ahora sí podría abandonar el Signal Iduna Park.

Fábio Silva, dispuesto a salir y con llamadas del fútbol español

Posibilidad que baraja seriamente el propio delantero portugués por la continuidad de Serhou Guirassy, que le ha cerrado la puerta de la continuidad en su primera temporada en Dortmund, y porque considera que el estilo de juego del cuadro alemán no se adapta completamente a sus características. Además, según pudo saber ESTADIO Deportivo, ya ha recibido llamadas procedentes de España, donde dejó su huella por su magnífica cesión en Las Palmas.

Lo cierto es que Fábio Silva ve con buenos ojos regresar al fútbol español y le seduce obviamente la vía de un Betis de Champions, que hoy mismo se ha librado de un obstáculo que habría ralentizado la resolución de su futuro en el mercado venidero.

Fábio Siva, fuera de la lista de Portugal para el Mundial

Y es que esta mañana, la Federación Portuguesa de Fútbol ha comunicado la lista de convocados de Roberto Martínez para el Mundial y no aparece Fábio Silva, que albergaba esperanzas de cumplir un sueño. Realmente, por su segundo plano en Alemania, disponía de muy pocas opciones de entrar, pero hoy se ha descartado completamente, lo que supone un alivio para el Betis y todos sus pretendientes.

De este modo no habrá que esperar a que acabe la participación lusa para poner las cartas sobre la mesa y conocer las condiciones de su fichaje, evitando que el escaparate mundialista lo revalorice, como ocurrirá con muchos futbolistas, y lo deje fuera del alcance.

En este sentido, el Borussia Dortmund, con la sartén por el mango en cuanto a la duración de su contrato, hasta el 30 de junio de 2030, no dispondrá de la oportunidad de frotarse las manos con un subidón de su precio por el Mundial, a la par que, probablemente, recibirá presión por parte del futbolista para salir.

La decisión de la nueva dirección deportiva del Borussia, clave

Y sin cita mundialista que afecte directamente a Fábio Silva, el futuro del punta de Oporto queda a expensas en primer lugar de la posición que adopte el club germano y lo que le comunique al jugador ahora que acaba de terminar la temporada en Alemania, pues todavía no se ha producido dicha conversación, en este caso esencial por el cambio en la dirección deportiva que se produjo semanas atrás.

Así, Ole Book sustituyó como director deportivo a Sebastién Kehl, reacio en invierno a la salida en enero de Silva tras haber invertido en verano 22,5 millones de euros. A priori, ante la predisposición del portugués a buscar un nuevo destino, es probable que esté abierto a un traspaso o una cesión que después le garantice hacer caja. Si valor de mercado a día de hoy, según Transfermarkt, asciende a 28 millones de euros. El Betis, atento.