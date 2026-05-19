Gonzalo Petit se despide de Granada con un rotundo mensaje al Betis: "Me motiva"

Después de pasar seis meses cedido en el cuadro nazarí y otros seis en el Mirandés, el joven delantero uruguayo asegura que su objetivo para este verano es convencer a Pellegrini y a Manu Fajardo

Lleva menos de 10 meses en España pero, en este corto periodo de tiempo, Gonzalo Petit ha vestido las camisetas de tres equipos diferentes. Tras lucir la verdiblanca en lo poco que pudo mostrarse mostrarse en la pasada pretemporada, vistió de rojinegro en el CD Mirandés durante seis meses muy agridulces (con goles pero sin minutos) y este martes se ha despedido del Granada CF, donde ha defendido los colores rojiblancos desde enero, con un rotundo mensaje al Real Betis: su idea es volver para quedarse.

A falta de sólo dos jornadas para el final de curso en LaLiga Hypermotion, el joven delantero uruguayo ha reconocido que su objetivo para la próxima temporada no es otro que quedarse en el Real Betis, club al que pertenece (tiene contrato hasta 2031) y que además está buscando delanteros. El fichaje de un '9' es una prioridad para este verano que Manu Fajardo y Manuel Pellegrini ya acordaron posponer en enero. Además de las carencias que ya había, el club deberá paliar la salida segura de Cédric Bakambu, a quien podrían unirse Chimy Ávila y Pablo García.

Petit quiere convencer a Pellegrini y jugar la Champions

En este contexto, Petit considera que puede encontrar un sitio como complemento ofensivo para Pellegrini en una temporada en la que los heliopolitanos jugarán UEFA Champions League y ha dejado muy claros sus planes: "Me motiva hacer la pretemporada con el Betis". "Todavía no sé nada sobre mi futuro, por ahora me centro en acabar la temporada tranquilo y después se verá lo que pasa", ha añadido el delantero charrúa en una entrevista con los medios de comunicación del Granada FC.

"Me motiva hacer la pretemporada con el Betis, pero primero quiero acabar bien esta temporada", ha remarcado Petit, que a pesar de su sinceridad sobre sus planes para la 26/27 no ha cerrado la puerta a continuar una segunda campaña cedido en el Granada porque está "contento en el club y en la ciudad". "Es una opción. Mi mente está en poder quedarme en el Betis, reconoció el punta de 1,93 metros, que promete "seguir jugando por una ciudad y un escudo muy grandes, motivado para dar alegrías a la gente en forma de dos victorias en los dos partidos que quedan para acabar la temporada".

En último término, y a modo de balance, Gonzalo Petit se ha mostrado "contento de sumar minutos en el Granada y de seguir con la línea del esfuerzo tanto a nivel individual como de equipo", aunque admite que las cosas no le han salido todo lo bien que esperaba y no ha logrado ser titular en el CD Mirandés (5 goles en 21 partidos) ni el conjunto nazarí (3 tantos en 15 citas). En total, a falta de esas dos jornadas suma 1.735 minutos repartidos en 36 encuentros oficiales.