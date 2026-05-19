Primeros pasos hacia el nuevo Sevilla: Antonio Cordón ya es historia

El club de Nervión ha anunciado el acuerdo amistoso alcanzado con el director deportivo extremeño para la resolución de su contrato, que se alargaba hasta 2028. Formalmente, seguirá trabajando hasta el 31 de mayo

Las horas de Antonio Cordón en el Sevilla FC estaban contadas desde el momento en el que Five Eleven Capital llegó a un acuerdo la pasada semana para la compra de la mayoría accionarial del club. Aunque la misma aún no es oficial, todas las partes dan por hecho que no habrá problemas con los últimos trámites -la firma en notaria y la aprobación del Consejo Superior de Deportes- y por ello ya se ha tomado la primera y esperada decisión con la anunciada salida del director deportivo. Era lo lógico ante los cambios que se avecinan en esta nueva era en Nervión.

Los detalles del acuerdo: perdona dos años de contrato

"El Sevilla FC y Antonio Cordón han decidido de mutuo acuerdo concluir la relación laboral del hasta ahora Director de Fútbol de la entidad. Ambas partes han consensuado la resolución de su contrato tras la temporada 2025/26, cerrada con la permanencia del equipo en Primera División. El acuerdo se hará efectivo el 31 de mayo, al cierre del actual campeonato nacional de Liga", ha informado la entidad blanquirroja a través de sus canales oficiales.

Como ya informó ESTADIO Deportivo, el extremeño hacía ya un tiempo que se había echado a un lado en la planificación, y ha puesto todo de su parte para facilitar su marcha, perdonando los dos años de contrato que aún tenía firmados. Este favor económico supone sin duda un alivio para las arcas sevillistas, pues su sueldo no es precisamente bajo además. Pero Cordón ha querido salir de forma amistosa, sin dar pie a enrevesadas negociaciones.

Las gestiones que deja adelantadas Antonio Cordón

Además, el ex del Villarreal o el Real Betis, entre otros, facilitará también la transición con la nueva dirección deportiva, cuando exista, trasladándole todo el trabajo realizado durante estos meses. Así, lo más destacable de ellos son los fichajes a coste cero de Juan Iglesias y Arouna Sangante, pues el de Patrik Mercado ya habría sido descartado por su grave lesión y también hay muchas dudas con el rumano Marius Marin.

Los fichajes y las ventas de de Antonio Cordón

Tras sola una temporada al frente de la comisión deportiva del Sevilla FC, el pacense se marcha sin haber respondido a las expectativas que se generaron con su llegada, precisamente tras abandonar Five Eleven Capital. Pocos de sus fichajes han dado el rendimiento esperado, salvo el meta Odysseas Vlachodimos y durante el primer tramo de la campaña el también cedido Batista Mendy, el único por el que se pagó en concepto de préstamo (250.000 euros). El resto llegaron libres, destacando veteranos como César Azpilicueta y Alexis Sánchez, si bien el primero se ha visto lastrado por las lesiones y el chileno solo se ha crecido al final tras un irregular curso, el mismo que ha firmado su compatriota Gabriel Suazo.

De fracaso absoluto, por su parte, se puede catalogar la contratación del central portugués Fábio Cardoso, pues la de Alfon la cerró Víctor Orta antes de su marcha, mientras que la gestión del mercado de enero también dejó mucho que desear con la única llegada de Neal Maupay, por el que no se ejercerá la opción de compra. Además, no tuvo más remedio que desprenderse de pilares como Badé y Lukébakio, vendiendo al belga al Benfica por menos de lo esperado, siendo destacable, eso sí, el traspaso de Stanis Idumbo al Mónaco.

El Sevilla agradece su trabajo y le desea lo mejor

Tampoco han sido muy acertadas muchas de las declaraciones realizadas por el de Granja de Torrehermosa a lo largo de la temporada. Pero en cualquier caso, "el Sevilla FC agradece la labor y el trabajo de Antonio Cordón durante esta temporada y le desea lo mejor en el futuro", como ha recalcado también la entidad en su nuevo comunicado.

En manos de Sergio Ramos y Marc Boixasa

Ahora se abre una nueva etapa en Nervión que debe traer una profunda transformación. Para empezar, se espera que las riendas de la parcela deportiva las tome el catalán Marc Boixasa, que ya trabajó hace años en el departamento de marketing de la entidad hispalense. Pero se prevé también que el propio Sergio Ramos tendrá mucho peso en la toma de decisiones, debiendo empezar por elegir al entrenador del a 26/27. De hecho, es esa visión del camero la que habría motivado en parte que no se produzca el tercer regreso de un Monchi que deseaba tener plenos poderes, algo que sí le ha brindado el Espanyol.

El futuro de Cordón, ¿de nuevo con Almeyda?

Por su parte, el futuro de Antonio Cordón podría estar en México. También ha sonado para regresar al Mónaco, pero esta redacción ya informó de que en las últimas semanas ha venido manteniendo contactos con clubes del país azteca, que han pedido referencias personales suyas. No habría que descartar, incluso, que pueda desembarcar en Rayados de Monterrey, el nuevo equipo de Matías Almeyda.