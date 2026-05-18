Maupay confirma su salida del Sevilla con un emotivo mensaje: "Ha sido un placer"

El delantero francés ha recurrido a sus redes sociales para despedirse de la afición sevillista y darle las "gracias" por el "cariño" recibido. Pese a lo breve de su etapa, asegura que llevará llevará al club nervionense "en el corazón"

Con la permanencia matemática en el bolsillo, pese a la derrota por la mínima ante el Real Madrid, se abre una nueva era en el Sevilla FC. A partir de ahora, las decisiones corresponderán a Five Eleven Capital, con Sergio Ramos como hombre fuerte. Pero las mismas aún tardarán en llegar. No en vano, el acuerdo alcanzado por las partes la pasada semana aún debe ser refrendado en notaría y luego aprobado por el Consejo Superior de Deportes, en un proceso que aún tardará algunas semanas en solventarse.

Mientras tanto, Antonio Cordón ya prepara las maletas y ahora deberá ser la nueva dirección deportiva, con Marc Boixasa presumiblemente al frente, la que aprueba sus fichajes ya cerrados, como es el caso de Juan Iglesias y Arouna Sangante. También quedan a expensas de sendos reconocimientos médicos las posibles contrataciones de Marius Marin y Patrik Mercado. Pero en el capítulo de jugadores que acaban contrato, algunas salidas están ya claras, como es el caso de Neal Maupay.

De la cautela tras el partido ante el Real Madrid a la confirmación de su salida del Sevilla FC

El delantero francés se mostró cauto al ser cuestionado por su futuro tras el choque de este pasado domingo en el Sánchez-Pizjuán. Aunque realmente fue significativo verlo dar la vuelta al césped una vez que sus compañeros se habían retirado a vestuarios para despedirse de los aficionados que aún permanecían en las gradas, pues según afirmó luego en zona mixta ha sentido en todo momento el apoyo de la hinchada, también en los momentos más duros. "Ha sido un año duro para todos, ahora nos toca disfrutar. Luego ya veremos", afirmó sobre su posible continuidad.

No se ejecutará la opción de compra pactada con el Olympique de Marsella

Pero ya en frío, el jugador cedido por el Olympique de Marsella sí confirmó a través de sus redes sociales que el de Balaídos, ante el Celta de Vigo, será su último partido con la camiseta blanquirroja. Es de suponer, por tanto, que ya conoce la decisión del club de no ejecutar la opción de compra, que ronda los 5 millones de euros. Lo contrario, de hecho, habría sido una sorpresa, por más que haya demostrando implicación en una situación crítica, mostrando una mejor versión en los últimos compromisos.

"Queridos sevillistas. Aunque hoy queríamos la victoria y no hemos podido lograrla, hemos certificado el objetivo de seguir en Primera División, después de unas últimas semanas muy intensas. Quería dar las gracias a la afición por el cariño y el apoyo que me ha brindado desde el primer día. Lucir la camiseta del Sevilla FC, sobre todo en el Ramón Sánchez-Pizjuán, ha sido un privilegio. He intentado estar a la altura y siempre he dejado todo en la cancha", afirmó el futbolista nacido en Versailles, que aún tiene contrato hasta 2028 con el club marsellés.

"Ahora toca cerrar de la mejor manera la temporada en Vigo. A todos los sevillistas, ha sido un auténtico placer disfrutar de este club, que siempre voy a llevar en mi corazón", sentenció el galo de origen argentino, que ha vivido momentos de altibajo en su breve etapa como sevillistas, tras aterrizar en el epílogo del pasado mercado invernal.

La breve etapa de Maupay en el Sevilla FC: sus números en Nervión

Nada más aterrizar, Maupay se hizo con la titularidad y anotó un golazo ante el Mallorca que de nada sirvió, pues los bermellones acabaron goleando por 4-1. Tras ello, siguió siendo un fijo para Matías Almeyda, sumando otras tres apariciones consecutivas en el once, hasta que unas pequeñas molestias en la cadera le dejaron fuera de El Gran Derbi y el siguiente duelo frente al Rayo Vallecano.

De ser un fijo para Almeyda a las dudas iniciales con García Plaza

Una vez recuperado, el ex del Everton, entre otros, recuperó su sitio a las órdenes del 'Pelado', entrando en el descanso en el Camp Nou y jugando los 90 minutos en la derrota en casa ante el Valencia que significó la destitución del argentino. Se marchaba su gran valedor y llegaba Luis García Plaza, que pareció condenarlo a las primeras de cambio. No en vano, lo dejó fuera de la lista ante el Oviedo y tampoco le dio bola ante Atlético de Madrid y Levante. Pero su situación ha cambiado en los cinco últimos encuentros, volviendo a la titularidad y cuajando posiblemente sus mejores partidos de la temporada, con gol incluido ante Osasuna, inservible de nuevo a la postre, y una valiosa asistencia a Alexis Sánchez en el gol del triunfo frente a la Real Sociedad.

De este modo, Maupay ha logrado despedirse con mejor sabor de boca. No pasará a la historia después de haber disputado 11 encuentros y 845 minutos de juego. Pero se va dando la cara y contribuyendo a lograr la salvación del equipo.