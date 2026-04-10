García Plaza aclara la situación de Maupay y habla de un problema en ataque: "Es imposible"

El entrenador sevillista volverá a contar con el francés, al que no convocó ante el Oviedo, pero dejó claro que no tiene en mente poner a dos puntas de inicio ante el Atlético de Madrid: "Jugamos 4-3-3 y para los tres de arriba hay ocho jugadores"

Aunque ha recibido muchas críticas por el pobre partido firmado en su debut ante el Oviedo, Luis García Plaza parece tener clara su idea para tratar de obrar el milagro de la salvación con el Sevilla FC. Además, en la rueda de prensa previa al choque de este sábado ante el Atlético de Madrid, en el que será su estreno en el Sánchez-Pizjuán, insistió en que no todo fue negativo en el Carlos Tartiere pese a caer derrotados por la mínima, incidiendo en que la expulsión de Nianzou en la primera mitad condicionó un encuentro tras el que ya se quejó también del arbitraje.

"El equipo se tiene que soltar y sacar su mejor versión. Tenemos que darles herramientas. El equipo puede dar más. Espero que mañana podamos ver un Sevilla mejor. Si pienso que no puede dar más que en Oviedo no estaría aquí. Estoy seguro de que si el Oviedo se queda con diez y sacamos el partido, seguro que hablamos de otra cosa, de cómo ha mejorado el equipo Jugamos con diez 50 minutos y no es fácil en esta dinámica. Tiene que dar más y estoy convencido", recalcó.

No considera a Juanlu un lateral derecho específico

Se esperan cambios en el once frente al conjunto colchonero, al menos dos por las bajas por sanción del propio Nianzou y Carmona, adelantando además el técnico madrileño que Azpilicueta no ha llegado a tiempo, por lo que Juanlu actuará en el flanco diestro de la defensa, si bien considera que esa no es su posición. "Ha sido una semana buena, incluso mejor que la anterior. Prácticamente todos trabajando bajo la misma idea, aunque con un problema porque no tenemos lateral derecho específico, nos queda Juanlu solo. Ha jugado ahí y lo va a hacer bien seguro, pero si hubiese estado César o José Ángel, mejor", explicó al respecto.

En lo que atañe al ataque, por su parte, García Plaza anunció que el francés Neal Maupay "va a venir convocado", tras dejarlo fuera por decisión técnica en su estreno. Pero al mismo tiempo dejó entrever que no piensa jugar de inicio con dos puntas, destacando que no hay sitio para todos los recursos ofensivos de los que dispone. "Me he encontrado, para mi gusto, como entrenador, una plantilla muy larga. Me ha pasado en otros sitios. Hoy he jugado con tres posiciones de ataque y había ocho jugadores. Él va convocado, pero es que son ocho. El otro día, por ejemplo, podría haber entrado Peque o Alexis Sánchez, Januzaj no entró... no van a jugar todos, porque es imposible. Jugamos 4-3-3 y para los tres de arriba hay ocho", aclaró, confirmando así que seguirá apostando por el mismo esquema.

No quiere centrarse en Nianzou: "Todos tienen que aportar"

Por otro lado, el preparador nervionense no quiso centrarse demasiado en la figura de Nianzou tras ser señalado como el principal culpable de la derrota en Oviedo, incidiendo en que es el bloque el que debe dar un paso al frente. "Estamos intentando corregir, trabajar con él, tanto a nivel de juego como mental. Esperando que den un paso adelante. Si viene la semana que viene, tendrá que dar ese paso adelante, como cualquier otro. Todos tienen que aportar. Llevamos un partido, en un partido es difícil juzgar nada. Hacemos cosas diferentes, como es normal. Intento hacer un análisis de fuera, ahora tengo el análisis desde dentro. Con mi idea, voy dándoles matices, es un cómputo de todo. Si estamos en esta situación, es porque no estamos haciendo las cosas bien. Hay que mejorar. En defensa el equipo estuvo bien. Nos faltó presencia en ataque. Jugamos como visitantes, 50 minutos con diez y ellos remataron al mínimo. Nos generaron poco, pero nosotros tenemos que generar más", zanjó.

Los motivos para cambiar la ubicación de su banquillo en el Sánchez-Pizjuán

Por otro lado, García Plaza también explicó los motivos los que ha decidido cambiar la ubicación del banquillo local en el Sánchez-Pizjuán, que pasará a estar en la izquierda de preferencia, algo que no se veía desde que en su día lo modificas Bilardo. "A mí me gusta estar en ese lado. Hubo un momento en el que hubo mucha tensión entre entrenadores y árbitros. Busco estar tranquilo. No afectará para ganar, sino para que la gente del banquillo estemos más tranquilos. Lo he cambiado en otros clubes y luego lo han dejado", apunó.