La decisión clave de García Plaza con Alexis Sánchez

El chileno se quedó sin salir del banquillo ante el Oviedo, algo que solo había sucedido una vez en 29 jornadas con Matías Almeyda. Es evidente que su situación ha cambiado, pero ante el Atlético de Madrid se abre un hueco en la banda derecha. Si vuelve a quedarse fuera, se confirmaría que el nuevo técnico sevillista se lo ha cargado

El Sevilla FC de Luis García Plaza no ofreció mejores sensaciones que el de Matías Almeyda en su estreno ante el Real Oviedo. Sí se percibió más orden y un plan de partido diferente, sin arriesgar en la salida de balón. Pero a la hora de la verdad, con el atenuante de haberse quedado con uno menos por la expulsión de Nianzou antes del descanso, lo cierto es que los nervionenses fueron incapaces de disparar a portería ante el colista de la categoría. Tiene poco tiempo y mucho trabajo por delante el técnico madrileño.

Toca mejorar sí o sí este sábado ante el Atlético de Madrid, en la primera de las ocho 'finales' que restan para tratar de evitar lo que sería un descalabra deportivo y económico. Y el nuevo entrenador blanquirrojo debe tomar decisiones. Con las bajas seguras por sanción del propio Nianzou y Carmona, y la más que probable del tocado Azpilicueta, habrá novedades en un once al que debe regresar Agoumé tras cumplir su partido de suspensión. Su entrada en la medular podría llevar de nuevo a Gudelj al eje de la zaga, con opciones también para Castrín. Pero la incógnita está en la banda derecha.

Diferentes opciones en la banda derecha

Juanlu no tendrá más remedio que retrasar su posición hasta el lateral, abriéndose una plaza vacante por delante a la que aspiran varios futbolistas. Así, la posible solución es que Rubén Vargas pase a ese costado y Ejuke entre en la izquierda, pues García Plaza busca preferentemente extremos verticales. Pero también podría tener sus opciones Peque. El catalán regresó a la lista ante el Oviedo después de varios partidos de baja por lesión y es muy del gusto del técnico, aunque su sitio parece estar más bien por dentro, lo que obligaría a desmontar el trivote en la medular.

Además, también opositan al citado puesto Andan Januzaj, que no aparece desde que fue utilizado como revulsivo en el derbi, y Alexis Sánchez, cuya situación ha cambiado radicalmente con el relevo producido en el banquillo. No en vano, ha perdido a su gran valedor, un Matías Almeyda que siempre lo defendió. “Dentro del fútbol hay mucha envidia y resentimiento. No entiendo las críticas hacia Alexis. Ojalá haya más gente que ame este deporte como él. Los futbolistas como Alexis pueden elegir. Él eligió el Sevilla, es de los que menos cobra y tiene las ganas de un crack. Hay que mirar bien el vaso. Le faltaron al respeto desde que llegó, haciendo memes, vistiéndole de abuelito", llegó a afirmar el argentino.

Su segundo partido sin minutos estando disponible

Unas palabras que luego correspondió con hechos. El chileno fue titular en sus cuatro últimos partidos en el cargo. Pero de golpe y porrazo, García Plaza no solo lo mandó al banquillo, sino que lo dejó sin minutos. Una decisión que resulta sin duda llamativa, pues en las 29 jornadas anteriores solo se quedó una vez sin jugar estando disponible, ante el Deportivo Alavés en casa, perdiéndose otros cuatro choques por diferentes molestias.

Si este sábado vuelve a quedarse entre los suplentes, se confirmaría que el 'Niño Maravilla' ha dejado de tener sitio en el Sevilla FC, algo que por otro lado vienen reclamando muchos aficionados dado su pobre rendimiento. Ante el Valencia, de hecho, fue silbado desde la grada. Y es que salvo algunos destellos de su calidad al comienzo del curso y otras esporádicas apariciones, como su golazo ante el Real Betis, el rendimiento del ex del Barcelona no ha estado a la altura.

Los números de Alexis Sánchez y un adiós cantado

De momento ha participado en 23 partidos, contando dos de Copa del Rey, en los que ha firmado tres tantos y una asistencia, para un total de 1.160 minutos de juego. Pero el final de temporada se le puede hacer largo a un futbolista que no tiene ninguna opción de continuar más allá del 30 de junio, cuando finaliza su contrato, y que regresará con toda seguridad a Sudamérica a sus 37 años, siendo pretendido tanto en Brasil como en su país.