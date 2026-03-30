Revés para Peque en el nuevo Sevilla de García Plaza

El catalán está cerca de perder una gran oportunidad al no sumarse tampoco hoy al grupo, pues, aunque encajaría en su sistema, parte con desventaja por su ausencia en el arranque del madrileño

El cambio de entrenador en el Sánchez-Pizjuán se erige en una oportunidad perfecta para todos aquellos futbolistas que no contaban para Matías Almeyda o que habían perdido el protagonismo en la recta final de su etapa como sevillista, caso por ejemplo de Batista Mendy.

Se supone que todos empiezan con el contador a cero a las órdenes del técnico madrileño y tratan de convencerle durante las sesiones de trabajo de aquí a su estreno en el banquillo el próximo domingo en el Carlos Tartiere.

Si embargo, hay un futbolista en la plantilla que empieza con desventaja al perder la oportunidad de mostrarse sobre el verde de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios y de entrar en el primer once, lo que, sin duda, es un paso de gigante para ganar protagonismo en esta nueva etapa.

Peque Fernández sigue al margen del grupo y tendrá difícil legar al domingo

Y es que Peque Fernández se mantiene en la enfermería y hoy tampoco se ha sumado al grupo, por lo que tendrá difícil estar disponible para la cita contra los ovetenses. El mediapunta catalán sufrió a principios de marzo la rotura parcial del ligamento lateral interno del tobillo izquierdo y se esperaba que estuviera alejado de los terrenos de juego alrededor de un mes.

El futbolista se encuentra en la recta final de su recuperación y aprieta para sumarse al grupo cuando antes, pero hoy solo ha estado en la charla para después trabajar en solitario, lo que le obligará perder probablemente un magnífico tren.

Encaja en el sistema de García Plaza

No en vano, Peque encaja a la perfección en el sistema habitual de García Plaza, el 4-2-3-1, y más cuando la ausencia del sancionado Agoumé podría propiciar que Sow retrasara su posición, quedando libre un hueco entre líneas que él podría ocupar. Sin embargo, el ex del Racing difícilmente estará entre las opciones a elegir para el técnico, lo que deja como posibilidades al propio Sow, a Vargas o a Alexis, si bien ninguno es un mediapunta al uso como Peque.

Esta lesión le frenó cuando ya se había caído de los planes de Almeyda debido a un cambio de dibujo para utilizar a dos delanteros que prácticamente le dejó sin sitio con el paso de los partidos cuando se había convertido en un fijo en el Sevilla y en una de sus principales referencias creativas.

Así, antes de lesionarse solo había jugado 10 minutos en los tres últimos choques ante Alavés, Getafe y Betis. Ahora, tendrá que esperar al próximo tren para recuperar el tiempo perdido con García Plaza.