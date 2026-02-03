Peque, el gran damnificado por el principal reproche a Almeyda en el Sevilla

A Almeyda empiezan a lloverle las críticas, sobre todo por su gestión en los cambios y la fijación de elegir siempre entre las primeras sustituciones al catalán, quien, pese a su importancia en el terreno de juego, habitualmente es sacrificado en la segunda parte

Independendiente de su indiscutible trabajo, su discurso y la cultura del esfuerzo inculcado a los vestuarios, la realidad dicta que los resultados no terminan de sonreír a un Almeyda que lidera al equipo de LaLiga que más partidos ha perdido (12) igualado con el colista Oviedo.

Ningún escudo por mucho crédito que haya ganado en ciertas fases de la temporada resiste dichas estadísticas ni el desgaste que supone estar permanentemente expuesto como prácticamente única voz en el club por el silencio del resto.

Almeyda, criticado por los cambios

Por ello, ya empiezan a lloverle críticas de la afición más allá de que a nadie se le escapa que dispone de una plantilla plena de carencias, y la mayoría de los reproches llegan por el mismo frente: la gestión del equipo a lo largo de los partidos.

De este modo, a Almeyda se le reprocha especialmente que no altera la dinámica de ningún partido con los cambios, y que en muchas ocasiones empeora al equipo con las modificaciones tanto a nivel de jugadores como de sistema.

Dentro de este contexto, hay un claro damnificado en la plantilla nervionenses con las sustituciones del 'Pelado', pues casi siempre es de los elegidos para abandonar el terreno de juego antes de tiempo a pesar de ser de los pocos que impone criterio y profundidad en la generación.

Peque, el principal sacrificado

En este sentido, Peque Fernández es un fijo en la hoja de ruta de Almeyda a la hora de realizar cambios en el equipo, lo que también se le critica particularmente por parte de la afición al entender que el catalán se ha convertido en uno de los futbolistas más diferenciales.

Tanto es así, que Peque solo ha completado un partido de diez en lo que ha sido de la partida a pesar de que se ha ganado la condición de titular por su rendimiento sobre el césped. Así, en las últimas cinco jornadas ha partido como inicio y solo en una ocasión, contra el Athletic, superó la hora sobre el césped, con un total de 81 minutos. Peque fue crucial en esta cita al igualar el marcador con un magnífico gol.

En cambio, ayer, pese a brindarle la asistencia a Maupay en el 1-1, volvió a ser el primer cambio y el Sevilla lo notó en la circulación del balón, convirtiéndose ya en una tendencia sistemática que Peque nunca finalice los encuentros al margen de su rendimiento. Almeyda nunca ha aclarado si se trata de un asunto físico o simplemente táctico, pero resulta llamativo y es objeto de crítica.