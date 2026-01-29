Peque aclara su futuro en el Sevilla, celebra el fichaje de Maupay y abre la puerta para más refuerzos: "Bienvenidos sean"

A diferencia de los dos últimos mercados de fichajes, el atacante catalán está teniendo una ventana de enero muy tranquila, con más confianza que nunca en sus posibilidades y sintiéndose muy arropado por la afición sevillista, por sus compañeros y, especialmente, por Matías Almeyda

Gerard Fernández 'Peque' ha conseguido estabilizar la montaña rusa de sensaciones que le acompañan desde su fichaje por el Sevilla FC y ahora mismo se siente con más confianza que nunca. Llegó en 2024 después de ganar el Trofeo Zarra de LaLiga Hypermotion con el Racing de Santander a cambio de cuatro millones que le convirtieron, junto a Lucien Agoumé, en la mayor inversión del segundo verano de Víctor Orta. Apenas contó para Xavier García Pimienta y fue un firme candidato para salir en los dos mercados anteriores a éste.

Pese a acabar la 24/25 jugando más con Joaquín Caparrós, estuvo cerca de marcharse el pasado verano; pero Matías Almeyda y él se convencieron mutuamente. En la presente ventana invernal la situación de Peque ha cambiado radicalmente. No se plantea salir por mucho que la entidad se refuerce en su demarcación. De hecho, celebra el fichaje de Neal Maupay y abre la puerta para la llegada de más refuerzos. "Bienvenidos sean", ha expresado el catalán en una rueda de prensa concedida este jueves.

Peque cierra la puerta a una posible salida pero la deja abierta para que sigan llegando fichajes al Sevilla FC

"Bueno, lo primero, yo quiero triunfar aquí y que me vaya bien aquí, tanto en lo personal como en lo colectivo. Entonces no hay nada que mirar", ha respondido al ser preguntado por si manejaba ofertas. "Y sobre lo segundo, en lo que respecta a eso no te puedo ayudar porque al final no es mi trabajo. Te puedo decir que los que estamos, estamos trabajando con todo y para sacar esto. Si viene alguna incorporación más, bienvenida sea".

En lo personal, sí, la verdad es que estoy contento. Matías Almeyda me está dando mucha confianza. Yo intento siempre dar el máximo, responder en el campo, que al final es lo importante. Y sí, creo que éste puede ser uno de los mejores momentos que he tenido en lo personal, pero creo que aún puedo dar muchísimo más. En eso estamos", ha añadido Peque desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, tras el entrenamiento matinal del Sevilla FC.

"Contento" por el fichaje de Neal Maupay por el Sevilla FC

"Sólo llevamos dos entrenos con él y poco a poco vamos conociéndolo. La verdad es que lo veo bien, está trabajando como uno más ya, a nivel de de grupo, y por nuestra parte vamos intentar ayudarlo en todo lo que se pueda para que se adapte lo antes posible y que nos dé su fútbol. Es importante sumar más jugadores a la causa, así que estamos contentos".

Expectativas vs. realidad: Peque hace balance de sus primeros 18 meses en Nervión

"Cuando se llega a un club como este, cualquiera viene con unas expectativas altas, con ganas de ayudar. Es verdad que no se ha dado todo lo bien que te podías imaginar, pero esto es un un proceso, va de insistir. Si uno cree en lo que hace, las cosas acaban llegando. Yo estoy aportando y el equipo me ayuda: mis compañeros, el míster, todo el 'staff'...".

"El año pasado fue mi primer año en Primera división. Esto lleva un tiempo de adaptación, así que la verdad es que no estoy contento con la temporada, pero sí con el trabajo. Si insistes, al final llegan los resultados y bueno, con Matías la verdad es que estoy muy contento. Nos transmite a todos mucha confianza y estamos haciendo todos un gran trabajo para que esto vaya hacia adelante".

Almeyda encuentra la posición ideal para Peque

"Bueno, yo me intento adaptar en lo que me toque; pero, al final, en esa posición por detrás de los delanteros, la verdad es que me siento cómodo. Como te digo, intento adaptarme en lo que me toque para ayudar al equipo".

Peque agradece el cariño de la afición del Sevilla FC

"Sí, yo creo que es algo muy bonito para cualquier jugador y en ese aspecto tengo que agradecer a la afición (las ovaciones que le ha dedicado). Creo que estoy bien, pero estoy para mucho más, así que aún me queda mucho por dar".