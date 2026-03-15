Así queda la clasificación de la Liga ACB tras las derrotas del Barça, Baskonia y Valencia Basket en la jornada 22

La cabeza de la clasificacións e aprieta y el descenso sufre cambios tras una jornada 22 de la Liga ACB llena de emoción

La crisis del Barça se traslada a la ACB y tras su derrota en el partido del morbo ante el Joventut ha puesto la parte alta de la clasificación al rojo vivo, con cinco equipos separados por una victoria y cuatro de ellos, Barça, UCAM, Unicaja y Baskonia, igualados en la pelea por la tercera posición.

El Barça se vio superado por el Joventut en el partido que cerraba la jornada en la ACB, lo que unido a la otra gran sorpresa de la jornada, la derrota del Valencia Basket en La Laguna, ha apretado la zona de 'play off', que ahora vivirá unas próximas semanas muy emocionantes.

Joan Plaza se lamentaba tras la derrota del viernes ante el Hapoel Tel Aviv que van con lo justo y esperaba que las elecciones de este domingo en el club le trajeran una solución en forma de fichaje. Mientras tanto tira como puede de un equipo cansado y corto para jugar al máximo nivel Euroliga y ACB. Y que, con el paso de las semanas, le está pasando factura en ambas competiciones.

Ante el Joventut, a la ya conocida ausencia de Laprovittola anunciada esta semana, se unía la de un Shengelia que es clave en el esquema barcelonista.

También está pagando el duro esfuerzo que está haciendo toda la temporada el Valencia Basket. Se le han 'caído' dos hombres clave, Thompson y Taylor, y ha recibido sendas palizas ante Real Madrid y La Laguna Tenerife en apenas 48 horas. Los de Pedro Martínez necesitan unos días para recomponerse. Los van a tener esta semana y ya verá cómo reaccionan.

Si por arriba está todo muy apretado, más lo está aún por la parte de abajo. En parte, gracias a la tercera sorpresa de la jornada. Ésta llegó en Burgos, donde el San Pablo ha derrotado al Baskonia y eso le ha permitido salir del descenso por primera vez desde las primeras jornadas del campeonato.

La zona baja de la ACB, al rojo vivo

Los de Fisac fueron mejor que el equipo vitoriano, al que le está pesando la resaca copera. Eso, unido a la derrota del Morabanc Andorra en Girona y del Casademont Zaragoza en Málaga igualan a los tres equipos con los mismos puntos y una plaza de descenso por jugarse.

Por si faltaban pocos alicientes, el Covirán Granada también se apuntó a la pelea. Los andaluces están lejos, pero al menos ya ganan. Lo hicieron a un Baxi Manresa de 'luto' tras su eliminación europea.

Resultados de la jornada 22 de la Liga ACB

Unicaja 112-89 Casademont Zaragoza

UCAM Murcia 87-76 Dreamland Gran Canaria

La Laguna Tenerife 89-71 Valencia Basket

Surne Bilbao 100-90 Río Breogán

Bàsquet Girona 82-75 MoraBanc Andorra

San Pablo Burgos 107-96 Kosner Baskonia

Real Madrid 95-78 Hiopos Lleida

Coviran Granada 92-78 BAXI Manresa

Asisa Joventut 84-72 Barça

Clasificación de la Liga ACB tras la jornada 22

1. Real Madrid 20 - 2 (+223)

2. Valencia Basket 16 - 6 (+293)

3. Barça 15 - 7 (+191)

4. UCAM Murcia 15 - 7 (+119)

5. Unicaja 15 - 7 (+101)

6. Kosner Baskonia 14 - 7 (+105)

7. Asisa Joventut 14 - 8 (+102)

8. La Laguna Tenerife 13 - 9 (+71)

9. Surne Bilbao 13 - 10 (-16)

10. Bàsquet Girona 11 - 11 (-60)

11. BAXI Manresa 9 - 13 (-162)

12. Río Breogán 8 - 14 (-94)

13. Hiopos Lleida 8 - 14 (-141)

14. Dreamland Gran Canaria 7 - 15 (-106)

15. San Pablo Burgos 6 - 16 (-88)

16. Casademont Zaragoza 6 - 16 (-129)

17. MoraBanc Andorra 6 - 16 (-176)

18. Coviran Granada 2 - 20 (-233)