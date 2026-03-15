El Real Madrid se pega un atracón y el Baskonia forma el lío en Burgos

El equipo blanco sigue ganando, ahora al Hiopos Lleida y ya saca cuatro victorias al Valencia Basket; el Baskonia cae en Burgos y pone el descenso al rojo vivo

Pese a lo mucho que aún queda de segunda vuelta en la Liga ACB, el Real Madrid dejó medio sentenciado su primer puesto con un claro triunfo ante el Hiopos Lleida que le permite ampliar su ventaja sobre el Valencia Basket, quien había caído derrotado en la previa frente a la Laguna Tenerife.

El equipo de Sergio Scariolo, salvo el lunar de la final de Copa del Rey, está ofreciendo un gran nivel en este tramo de la temporada, en la que se ha asentado también arriba en la Euroliga y se ha escapado en solitario en la Liga española.

Frente al Hiopos Lleida sumó su vigésima victoria del curso en 22 partidos y lo hizo, además, permitiéndose el lujo de dar descanso a Andrés Feliz, Gabriel Deck y Walter Tavares. Las palabras del ucraniano Alex Len en la previa indicaban que tendría protagonismo en el partido y apuntaban al descanso del caboverdiano que luego se confirmó.

Los de Gerard Encuentra lograron llevar el partido a su terreno y frenar el habitual caudal ofensivo merengue en el primer cuarto. Sin embargo, hasta ahí aguantaron. El Madrid metió una marcha más en el segundo periodo y dejó sentenciado el choque al descanso con un demoledor 31-9.

Sergio Scariolo repartió mucho los minutos entre sus jugadores y, aunque Maledon (18 puntos) y Okeke (14) fueron los más productivos en ataque, también tuvieron protagonismo menos habituales como Izan Almansa, Procida o David Kramer. Por el Hiopos Lleida, Golomán y Shurna, autores de 19 y 17 puntos respectivamente, fueron sus mejores anotadores.

El San Pablo Burgos castiga al Baskonia y sale del descenso

Si en Madrid se cumplió con lo previsto no ocurrió así por la mañana, ya que el San Pablo Burgos volvió a dar una nueva sorpresa que pone la lucha por el descenso patas arriba.

Los de Porfi Fisac lograron su tope histórico anotador para vencer al Baskonia por 107-96. De hecho, la derrota del conjunto vitoriano pudo ser peor, ya que llegaron a ir perdiendo en el tercer cuarto por 29 puntos.

Con Meindl, Samuels y sobre todo Happ como mejores jugadores, el San Pablo Burgos sale provisionalmente del descenso tras alcanzar al Casademont Zaragoza, que había perdido en Málaga el sábado, y a un Morabanc Andorra que también ha caído en la matinal de este domingo en Girona.

El equipo gerundense ya llama a las puertas del 'play off' tras ganar por 82-75 al conjunto del Principado. Los de Moncho Fernández se olvidan ya de la zona baja y se sitúan a dos victorias de la lucha por el título, posición que ahora mismo cierra La Laguna Tenerife.

Martinas Geben (11 puntos y 10 rebotes) y Otis Livingston y Pep Busquets, con 16 y 14 puntos, respectivamente, fueron los mejores del Basket Girona. Por el Morabanc Andorra, Rice (19), Okoye (15) y Kuric (13) fueron sus mejores hombres en ataque.