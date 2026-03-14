El Real Madrid cambia de tercio: "Si hacemos lo que debemos hacer, estaremos bien"

Tras su gran actuación europea, el 'equipo B', donde Alex Len tiene mucho protagonismo, coge el nado: "Tenemos que seguir sosteniéndonos en nuestra defensa"

El Real Madrid parece haber superado el varapalo copero. Los pitos con los que recibió el Movistar Arena a Sergio Scariolo en los dos siguientes partidos en casa parecen estar en el olvido y el equipo blanco ha vuelto a retomar el vuelo.

No pierde desde ese infausto día en el Roig Arena y hasta algunos jugadores que parecían tocados desde esa fase final de la Copa del Rey, como Trey Lyles, han despegado de nuevo. Ahora, el equipo blanco, mira al futuro en Europa con optimismo y, en la ACB, tiene muy bien afianzado el primer puesto.

Sin embargo, no quiere confianzas. Ya sufrió el pasado fin de semana para ganar al Dreamland Gran Canaria, al que sólo pudo superar con una canasta de Andrés Feliz en el último segundo y ahora no quiere descuidarse frente a un Hiopos Lleida que ha dado más de un disgusto a los poderosos esta temporada.

El gran momento de Andrés Feliz

"Andrés contribuye de una forma importante. Nosotros no somos un equipo construido desde la defensa, pero tenemos buenos jugadores defensivos como Feliz, Okeke y Deck. Pueden contagiar al resto para que aporten en esa faceta. La cifra de talento es buena con algunos puntos más fuertes que otros. Ellos atrás están muy bien y luego encuentran su rol en ataque", señalaba Scariolo para destacar el gran momento de forma de Andrés Feliz, que volvió a demostrarlo el jueves frente al Valencia Basket.

No es el único, porque, como dice el técnico italiano, hay otros como Chuma Okeke que vienen en clara progresión y Gabriel Deck es un seguro de vida cuando las lesiones no le tienen mermado.

"Sinceramente me reconforta el trabajo en general del equipo. El juego es evidente, se ve esa mejora. Un entrenador debe evaluar más allá de las estadísticas", añadía el italiano, habituado a valorar más el conjunto que los aciertos individuales.

Antes de enfrentarse al Valencia Basket reservó a tres jugadores el pasado domingo y ahora tendrá que rotar de nuevo este domingo frente al Hiopos Lleida. Ahí entra en juego un Alex Len que apenas estuvo en pista el jueves y que tendrá, seguramente, muchos más minutos frente a los catalanes.

Alex Len asume su rol y refuerza el mensaje de Scariolo

El pívot ucraniano corroboraba las palabras de su técnico y admitía que, al nivel que están jugando sus compañeros en la pintura, hay que buscarse los minutos en la ACB. "Las sensaciones son geniales. Venimos de una victoria muy importante para nosotros y estamos muy felices por ello. Pero ya está en el pasado. Ahora estamos enfocados en lo que tenemos la próxima semana y, obviamente, tenemos un partido difícil mañana", indicaba el ucraniano.

Len ya sabe a lo que se enfrenta, pues tuvo la oportunidad de ser partícipe del triunfo en Lleida. "Cuando estuvimos allí fue un partido difícil. Definitivamente no lo tomaremos a la ligera. Es un partido difícil, pero si hacemos lo que debemos hacer, con nuestro plan de juego, estaremos bien", añadía el ex de los Lakers, que es la tercera opción para el puesto de '5' de Sergio Scariolo, pero que permite dar descanso a Garuba y, especialmente, Tavares en la Liga ACB.

El pívot merengue tiene claro el mensaje de Scariolo y asume su rol defensivo en un equipo claramente ofensivo. "Tenemos que seguir sosteniéndonos en nuestra defensa y seguir mejorando".